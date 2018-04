Jablonec zavírá sportovní hřiště v Nové Pasířské

Jablonec nad Nisou – Důvod? Hřiště okupují výrostci. Lidé si stěžují na hluk.

V roce 2011 na Nové Pasířské vznikla nová hřištěFoto: Deník

Vystavět sportovní hřiště v ulici Nová Pasířská se zdál být před lety dobrý nápad. Dnes ho chce magistrát zrušit. Kvůli hluku. A zdaleka to není jediné hřiště ve městě, na jehož provoz si lidé stěžují.

V roce 2011 město předalo obyvatelům Nové Pasířské čtyři zrekonstruovaná hřiště, dvě sportovní a dvě dětská. Vše tehdy stálo sedm milionů korun, 85 procent z toho tvořila dotace z EU. Jak se ale záhy ukázalo, zvláště sportovní hřiště byla nešťastně koncipována.

„Bydlím v tomto domě od samého začátku a nikdy tu nebyl tak nesnesitelný hluk, nemusely se neustále řešit míče na balkonech a čekat, kdy budete mít vymlácené okno,“ stěžovala si na radnici už v roce 2012 jedna z obyvatelek blízkého domu. „Scházela se tu problémová mládež, která postává uprostřed hřiště, balila si jointy a kouřila přímo na hřišti,“ doplnil její soused.

Magistrát, který na hřiště získal dotace od Evropské unie, byl několik let bezradný, byť se v místě konalo několik šetření a nad hřišti bděli strážníci městské policie. Ale vše bylo marné, problémy narůstaly.

I proto úředníci vyhlíželi konec pětiletého období udržitelnosti projektu, po které museli hřiště provozovat. Končí právě teď. Sportovní hřiště proto z Nové Pasířské zmizí. „Klece demontujeme ještě na jaře, plot i koše využijeme na hřiště ve škole v Liberecké ulici. V Nové Pasířské bude crossfitové hřiště,“ sdělil primátor Petr Beitl. Takzvané crossfitové hřiště využijí především starší lidé k udržování kondice.

I když některé prvky z Nové Pasířské zmizí, nebudou to podle magistrátu vyhozené peníze. „Hřiště i jeho komponenty budou sloužit dál, i když ve změněné podobě,“ upřesnila mluvčí magistrátu Markéta Hozová. O rušení hřiště v Nové Pasířské se vedly dlouhé diskuze i mezi rodiči malých dětí žijícími v okolí. Kolovaly mezi nimi fámy, že má být zrušeno i hřiště s prolézačkami a „pirátskou lodí“. „Je to tady jen pár let a už to chtějí rušit. Přitom široko daleko hezčí hřiště není,“ obávala se 28letá Jana bydlící v ulici Na Vršku.

Magistrát musel podobné zkazky dementovat. „Dětské hřiště s prolézačkami se nebude stěhovat, omezovat ani rušit. Jsme rádi, že tady vzniklo a že dětem dobře slouží,“ vysvětlila Markéta Hozová.

Při setkáních s obyvateli, která vedení magistrátu každoročně organizuje, se ukázalo, že problémy jsou na řadě sportovišť po celém městě. Třeba na hřišti v ulici Řetízková, které se využívá jako fotbalové. „Mohli byste zajistit občasný dozor, je tam sice provozní řád do 20 hodin, ale v létě se zde hraje a křičí, dokud je světlo, stahují se tam i dospělí,“ ozvali se občané.

„Umístění tohoto hřiště není šťastné, bereme to jako podnět pro městskou policii. Prosím, volejte jim na linku 156 přímo v době, kdy dochází k hluku,“ odpověděl náměstek primátora Lukáš Pleticha.