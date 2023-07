Liberecký kraj poskytl dotaci na podporu výchovy na dětském dopravním hřišti v Jablonci nad Nisou, a to ve výši 255 tisíc korun. Dopravní hřiště mohou děti navštěvovat i letních prázdninách.

Dopravní hřiště v Jablonci | Foto: yrchiv

„Dotaci využijeme na pořízení dlouhodobého hmotného majetku a nákup materiálu na dětské dopravní hřiště. Finanční příspěvek rozložil kraj do tří let vždy po 85 tisících korunách,“ popsal ředitel Městské policie (MP) Jablonec nad Nisou Michal Švarc.

V Jablonci je dětské dopravní hřiště v ulici Podskalí. „Také o letošních prázdninách bude otevřené pro veřejnost, a to každý všední den od 8 do 14 hodin. Kromě toho budu strážníci městské policie opět provozovat v Tyršově parku mobilní dopravní hřiště. Děti si budou moci v pracovní dny od 8 do 14:30 hodin vypůjčit koloběžku nebo kolo a vyzkoušet si, jak se umí pohybovat dle dopravních předpisů,“ doplnil Švarc.

Jedinou podmínkou podle ředitele MP je, že z hygienických důvodů musí mít každé dítě vlastní přilbu.