Jablonec n. N. – Mateřská škola Arbesova nabídne 44 nových míst. Stavbu nové budovy chce radnice uhradit z dotací.

Mateřská škola, ilustrační foto. | Foto: Deník / Otáhal Dalibor

Třicet šest milionů korun bude stát nová kontejnerová školka v ulici Arbesova v Jablonci nad Nisou. S její stavbou se začne v červenci a v lednu příštího roku by mělo být vše kompletně hotové. Děti by do ní mohly začít chodit od 1. února 2020. Město tím zvýší kapacitu svých školek o dalších 44 míst. Téměř 30 milionů korun chce radnice získat z EU a necelé dva miliony ze státní pokladny.