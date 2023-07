Dalších téměř 150 tisíc korun za opětovné nedodržení termínu kolaudace vyměří město Jablonec nad Nisou společnosti DR Development, která je zhotovitelem nového bistra u jablonecké přehrady. V tuto chvíli má společnost vyměřené penále ve výši 1,3 milionu korun.

Jablonecká přehrada, nedokončený stánek U Prutu. | Foto: Deník/Jan Sedlák

Ani v pátek 14. července nebyla stavba objektu bistra na mšenském břehu vodní nádrže připravená k převzetí. „Za celý týden se v podstatě nic nezměnilo, zásadní nedostatky zůstaly nedokončené, stavbu nelze převzít a zahájit kolaudační řízení,“ potvrdil vedoucí oddělení investiční výstavby jabloneckého magistrátu Pavel Sluka. Další kontrolní den je stanovený na pátek 21. července.

Firma měla první část nového zázemí u přehrady, které se skládá ze stánku s občerstvením a sociálního zařízení s celoročním provozem, dokončit do konce dubna. Termín byl prodloužený do 19. května, od 20. května vyměřilo město zhotoviteli penále 21 tisíc korun za každý den zpoždění. Do pátku 21. července bude penále činit už 1,323 milionu korun.