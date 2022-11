Nyní technický odbor jabloneckého magistrátu toalety znovu zprovoznil. O správu WC se budou starat Technické služby Jablonec, uklízet se budou dvakrát denně, a to ráno před otevřením a po poledni. „Po dvou týdnech provoz vyhodnotíme, zda je nastolený systém dostatečný,“ sdělila Dana Försterová z technického odboru. Toalety budou otevřené od pondělí do pátku v čase od 8 do 17 hodin.