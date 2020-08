Ukončení zakázky předcházelo rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který kvůli námitkám druhého účastníka soutěže, dopravce Autobusová doprava Podbořany, vrátil tendr o několik měsíců zpět. Radní by museli znovu vybrat vítěze. „Při zákonných lhůtách to nemůžeme do února stihnout, proto jsme se rozhodli celou zakázku zrušit,“ vysvětlil primátor Jablonce Jiří Čeřovský.

Podle ÚOHS město chybovalo, když neodeslalo rozhodnutí o námitkách podbořanské firmy ve lhůtě 15 dní. Naopak magistrát tvrdí, že v tomto bodě je na vině státní Národní elektronický nástroj (NEN), který slouží k elektronickému zadávání veřejných zakázek. „Šetřením města coby zadavatele jsme zjistili, že chybou NEN, nezávisle na naší vůli, nebylo rozhodnutí o námitkách společnosti Autobusová doprava Podbořany, doručeno,“ uvedla mluvčí radnice Jana Fričová.

Městu navíc vadí, že ÚOHS sám nedodržuje zákonné lhůty. Zakázku u antimonopolního úřadu hned na začátku soutěže napadla společnost BusLine, která ve městě sice léta jezdí, ale do soutěže se vůbec nepřihlásila. Podle radnice o jejím podnětu ÚOHS dosud nerozhodl, ač zákonná lhůta pro vydání rozhodnutí vypršela podle města 2. června.

Pokračování tendru by za těchto nejasných podmínek trvalo déle než do 31. ledna. Jablonec je tak nucen hledat alternativní řešení. „Do konce září budeme znát řešení, které od února zajistí plynulé pokračování dopravních služeb,“ sdělil primátor.

Na takové krizové situace podle vedoucího oddělení právního a veřejných zakázek magistrátu Jiřího Kučery pamatuje zákon. „Musíme jen najít alternativní postupy. Dnes nelze říci, že bude jezdit stávající dopravce, tedy BusLine, nebo nějaký jiný. Vyzveme všechny dopravce,“ doplnil právník.

Autobusy by ale měly vyjet i 1. února příštího roku. „Uděláme pro to všechno, lidé by neměli poznat žádnou změnu,“ prohlásil ekonomický náměstek primátora Milan Kouřil.

Podobný problém narychlo řešil magistrát na počátku letošního roku, kdy společnost BusLine vypověděla smlouvu s Dopravním podnikem měst Liberec a Jablonec na provozování MHD v Jablonci. Poté byla narychlo sepsána smlouva přímo s BusLine, a to do 31. ledna 2021.

Jablonec nato vyhlásil zadávací řízení na nového dopravce s dostatečným předstihem – 10. ledna letošního roku. Zakázka byla na deset let, od 1. února 2021 do 31. ledna 2031, s předpokládaným rozsahem dopravního výkonu 1 415 000 linkových kilometrů v kalendářním roce dle jízdních řádů. Nabídku podaly dvě dopravní společnosti – About Me a Autobusová doprava Podbořany. Na základě doporučení hodnotící komise byla jako ekonomicky nejvýhodnější vybrána společnost About Me, s nabídkou 48,38 Kč bez DPH za kilometr dopravního výkonu, zatímco Autobusová doprava Podbořany nabídla 69,88 Kč bez DPH/km.

Jablonecká MHD zajíždí i do okolních obcí: Bedřichova, Janova nad Nisou, Lučan nad Nisou, Pulečného, Nové Vsi nad Nisou a Rychnova u Jablonce nad Nisou.

Národní elektronický nástroj NEN je volně dostupná internetová aplikace. Byla spuštěna v roce 2015 a je druhou částí Národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek.