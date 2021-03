Jablonec zrušil víkendové spoje do Jizerek. Přehradu budou hlídat strážníci

Kvůli omezení pohybu zrušilo město víkendové spoje do Jizerských hor. Autobusy linky 101 z Rychnova do Bedřichova budou o víkendech končit v Janově nad Nisou, zrušena je zimní víkendová linka 121, která jezdí z Jablonce do Bedřichova a Hrabětic.

MHD Jablonec nad Nisou. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jan Sedlák

Jablonec dočasně zrušil i městskou linku 110, která jezdí z autobusového nádraží do části Mšeno, cestující ale mohou využít autobusy linek 101, 107 a 112. Vláda od pondělí 1. března výrazně omezila volný pohyb obyvatel. Vycházky, běh a další sportovní aktivity jsou do 21. března možné jen na území obce, v níž dotyčný žije. Hranice okresu mohou lidé překročit pouze kvůli cestě do práce, k lékaři nebo na úřad. Zavřené jsou až na výjimky školy včetně mateřských a speciálních, nejezdí proto školní autobusy. Turistické autobusy do Jizerských hor zrušil už v pondělí i Liberecký kraj. Například v Bedřichově tak budou moci běžkovat pouze místní obyvatelé. Nemocnice v Jablonci se plní, hrozí převozy, říká ředitel Vít Němeček Přečíst článek › Nemocnice v Jablonci je přetížená, proto ředitel Vít Němeček vyzval veřejnost k důslednému dodržování protiepidemických opatření. Taktéž i primátor města Jiří Čeřovský. Největším problémem zejména mládež. Ta se ve slunečném počasí schází kolem jablonecké přehrady Mšeno a nedodržuje žádná pravidla. Městští strážníci proto ve spolupráci se státní policií výrazně posílí dohled kolem přehrady a budou trvat na dodržování opatření.