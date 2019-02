Vše je ve fázi zájmu. Ten ale podtrhuje fakt, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje zajímavé dotace na výstavbu nových sportovišť. Město už jednalo s Petrem Ištvánkem, zpracovatelem projektu typového zimního stadionu pro Český svaz ledního hokeje. „Ten projekt je zaměřen na tréninkovou halu, my ale chceme halu multifunkční, kam by mohla i veřejnost,“ vysvětlil primátor Milan Kroupa.

Případné umístění nového stadionu nad Sportovní halu odpovídá územnímu plánu. „Rozhodně ale nepůjde o stavbu typu liberecké Home Credit arény,“ poznamenal primátor. Kdyby zimák vyrostl u sportovní haly a bazénu, mohla by se sportoviště energeticky propojit.

Současný městský zimní stadion potřebuje patnáctimilionovou injekci na výstavbu izolační plochy pod ledem. „Chladíme do země,“ připomněl Kroupa. Jen tato oprava by měla město přijít na 15 milionů korun. Další tři miliony by potřebovala rekonstrukce vzduchotechniky.

„Otázkou je, zda se tyto investice vyplatí. Zatím jsme ale neřešili, co se stávajícím stadionem budeme dělat, vše je ve stádiu úvah. O jeho budoucnosti a případné výstavbě nové haly budeme diskutovat v zastupitelstvu i s veřejností,“ doplnil Milan Kroupa. Stadion byl postaven v 70. letech minulého století. Samotné chladicí zařízení včetně elektrorozvodů se už v roce 2010 dostalo do stavu, kdy musel být stadion pro veřejnost na několik týdnů uzavřen.

Starý stadion je koncipován na 1500 diváků, už 1300 návštěvníků je však na hranici únosnosti. Navíc chybí komfort. „Za prvé je problém zaparkovat, za druhé bývá uvnitř slušná zima. Myslím si, že nová hala by prospěla nejen jabloneckému hokeji, ale i veřejnosti,“ popsal jeden z pravidelných návštěvníků zimního stadionu Petr.

Přesto si sem o hodinách veřejného bruslení lidé nacházejí cestu. A to pětkrát v týdnu – v pondělí, úterý, středu a oba víkendové dny. O jarních prázdninách od 4. do 10. března tu dokonce nabízejí bruslení denně – od 14.30 do 16 hodin. „Bruslili jsme venku, to už ale počasí nedovolí. Rádi míříme na stadion, někdy tu ale bývá těsno,“ poznamenal Jiří Kusý.

Podle jablonecké opozice stávající stadion pro utkání 2. ligy stačí. „Město by víc potřebovalo multifunkční halu, která by umožnila variabilní uspořádání,“ řekl zastupitel Petr Roubíček. Ledová plocha starého stadionu má rozměry 58 x 26 m. Zázemí zimního stadionu tvoří také tělocvična s posilovnou a bufet.

Na stadionu hraje svá domácí utkání mužstvo HC Vlci Jablonec. Součástí klubu je i juniorský hokejový tým a dalších více než 250 dětí je registrováno v 10 mládežnických týmech. Sezona zimního stadionu začíná v září a končí v březnu. Ledovou plochu je možno si pronajmout.

Ministerstvo školství už loni vyhlásilo investiční výzvu na obnovu sportovních zařízení tělovýchovných jednot a sportovních klubů. V loňském roce v rámci programu Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024 vydalo výzvu k předložení žádosti o dotaci, která je určena obcím nad deset tisíc obyvatel.

„Půl miliardy korun jsme vyčlenili na rozšiřování a zkvalitňování kapacit sportovních zařízení, ať už formou rekonstrukce a obnovy stávajícího zařízení, či výstavby nového,“ uvedl náměstek pro řízení sekce sportu a mládeže Karel Kovář. Podobné výzvy by se měly objevovat až do roku 2024.