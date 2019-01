JABLONEC NAD NISOU - Své vlastní stálé představení připravuje poprvé v historii Městské divadlo v Jablonci. Ve slavnostní premiéře bude uvedeno u příležitosti slavnostního večera ke 100. výročí městského divadla. Divadelní muzikálová hra Muž z kraje La Mancha se v těchto dnech dokončuje.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

Vstup do desáté divadelní sezony, počítané od rozsáhlé rekonstrukce, tak bude vskutku velkolepý. „Muzikálovou hru nastudovala skupina ARS Iuvenum, ve které jsou zastoupeni lidé z Turnova, Jablonce, Liberce i České Lípy. Bude to vůbec poprvé, co bude mít divadlo své představení, které se bude hrát celou sezonu, každý měsíc,“ objasnil ředitel divadla Pavel Žur. Skupina našla právě na tuto sezonu zázemí v jabloneckém divadle, pro které hru, inspirovanou příběhem Dona Quijota de La Mancha, nastudovala.

Představení, nastudované pod režijním vedením Libuše Hájkové a Lukáše Horáčka, nabídne nejen skvělé herecké a pěvecké projevy, ale také živý orchestr. Ten řídí Dalibor Tuž. „Skvělé jsou kostýmy, navrhla je Zuzana Kostincová, i scéna, která byla postavena přímo na míru jabloneckému divadlu,“ upozornil Pavel Žur. Účinkovat má v celém muzikálovém představení přibližně dvacet aktérů.

Představení se bude prolínat programem divadla celou sezonu. Každý měsíc se bude hrát přibližně jednou až dvakrát.

„Každý z Jablonečanů bude moci přijít a představení vidět. Když nebude mít čas přijít třeba v lednu, bude mít možnost jej zhlédnout v březnu nebo třeba květnu,“ doplnil ředitel divadla.