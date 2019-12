Spočívala v kompletní přestavbě někdejšího domku správce areálu. Kromě nové třídy pro 24 dětí vznikl také nápaditě řešený prostor pro spaní, šatna, sociální zařízení i sklad hraček. „Rekonstruovaný objekt má výtah a s druhým pavilonem jej spojuje dřevěný krček, který poslouží částečně jako ochrana dětí před sluncem,“ doplnil náměstek primátora pro rozvoj města Petr Roubíček.

Proměnou prošla také školní zahrada. „Je zde nový trávník, umístili jsme i herní prvky, vykácené dřeviny jsme nahradili novou výsadbou,“ popsal vedoucí oddělení investiční výstavby Pavel Sluka.

Bezbariérový přístup zajišťuje v zrekonstruované budově výtah. Součástí projektu byla také vodovodní přípojka z ulice U Nisy, venkovní osvětlení a vedení plynu, terénní a sadové úpravy celého areálu včetně pískoviště, opravy schodiště a opěrné zdi, odvodnění a oplocení zahrady, v němž jsou také nové venkovní herní prvky.

Stálo to ale velké nervy a trpělivost obyvatelů okolních domů. Jakmile dělníci prohloubili výkop pro kanalizační stoku do tří metrů, zjistili, že jsou v trase výkopu značně tvrdé skalní bloky, které je nutné odstranit. Stavebně nejrychlejší by byl odstřel skály, ten ale podléhá dlouhému schvalovacímu řízení.

„Vzhledem k tomu zhotovitel stavby skálu vyškrabal pomocí výkonné frézy,“ popsala Radka Poprová z oddělení investiční výstavby magistrátu.

To však potřebovalo čas, kterého se kvůli dotaci nedostávalo. Dělníci tak museli s frézou pracovat i o víkendech, což mělo za následek snížení komfortu bydlení v okolních domech. Aby se dodržel zářijový termín nástupu dětí do školky, musely hlučné práce probíhat také o víkendu, a to od 7 hodin ráno do 20 hodin večer.

„Byl to dost rachot, i když bydlíme nějakých sto metrů od školky. Jako máma jsem ráda, že přibudou místa ve školce, na druhou stranu mi hluk i o víkendech vadil,“ sdělila místní obyvatelka Eva Malá.

Na projekt přestavby správcovského domu školky získal Jablonec dotaci z EU a státního rozpočtu. Dotace činila 16,8 milionu korun, přičemž celkové náklady jsou 31 milionů.

Do mateřských škol v Jablonci chodí aktuálně přesně 1 644 dětí. Ačkoliv se magistrátu stále daří umísťovat všechny děti, které přijdou se svými rodiči k zápisu, potřebuje město kapacitu navyšovat. Na začátku roku se podařilo otevřít třídu pro 24 dětí ve mšenské školce v ulici Josefa Hory, další je právě v Nové Pasířské. Další navýšení kapacity o 44 míst umožní aktuální realizace dvou tříd MŠ Arbesova a o 16 míst projekt na přestavbu školky Montessori na Vrkoslavicích.