„Za teplo zákazníci Jablonecké energetické zaplatí opět méně, než je průměr ceny tepla v republice,“ přiblížil člen představenstva společnosti pověřený řízením Boris Pospíšil.

Ještě před čtyřmi lety přitom cena tepla v Jablonci atakovala nejvyšší příčky v republice. Zastaralý systém výtopny Brandl a parovodů byl ekonomicky doslova strašidelný. V roce 2013 platili Jablonečané téměř 900 korun za gigajoul. Obyvatelé města se od soustavy odpojovali, systém opouštěla i celá bytová družstva. Dnes je cena přibližně o třetinu nižší.

Celý systém po náročném dohadování odkoupilo město v roce 2013 od akciové společnosti MVV Energie CZ za bezmála 220 milionů korun. V letech 2015-16 prošla soustava náročným procesem revitalizace, během níž byla teplárna Brandl odstavena a po městě vzniklo více než dvacet malých lokálních plynových kotelen, z nichž společnost dodává teplo a teplou vodu všem, kteří jsou na dálkové rozvody tepla připojeni. „Jablonecká energetická je úspěšnou městskou společností. Její přínos pro Jablonec je nepopiratelný,“ poznamenal náměstek jabloneckého primátora pro ekonomiku Milan Kouřil.

Po ulicích města ale stále straší zbytky parovodu, který teplo rozváděl. I ty postupně mizí. Hlavně tam, kde stály na soukromých pozemcích. „Majitelům dotčených pozemků jsme už v roce 2017 odprodávali části parovodu za symbolickou jednu korunu. Na nich bylo odstranění a prodej do sběrných surovin,“ popsal tehdejší ředitel Jablonecké energetické, dnes náměstek primátora pro rozvoj města Petr Roubíček. Parovody mizí i z pozemků Jablonecké energetické i města, pozůstatků je ale stále dost.

Společnost ve vlastnictví města pro příští rok plánuje u vytipovaných zdrojů instalaci kogeneračních jednotek, které budou odpadní teplo vzniklé při výrobě elektrické energie dodávat zpět do soustavy. Toto technické opatření je nejen ekologické, ale i ekonomické. Od roku 2021 totiž umožní stabilizaci ceny tepla.

A co s areálem výtopny Brandl? Jak to vypadá, mohl by se tu třídit odpad. „Odpady by se třídily v halách, nijak by tedy neobtěžovaly jako na překladišti v Proseči, kde jsou bytové domy nedaleko skládky,“ poznamenal zastupitel Miloš Vele.

Komín zůstane stát. „Prošel konzervováním. Vršek chrání stříška tak, aby do něj nepršelo, je celkově provětrávaný. Už nikdy nebude použit pro energetické účely. Kdoví, třeba z něj bude časem rozhledna nebo lezecká stěna,“ sdělil Petr Roubíček.

Co v Jablonci v roce 2020 naopak zdraží, je svoz komunálního odpadu. Od dubna si lidé připlatí 15 procent. Pokud si čtyřčlenná rodina objedná svoz stodvacetilitrové nádoby jednou měsíčně, zaplatí nově 3206 korun ročně.

Za vývoz odpadu z jedenáctisetlitrového kontejneru zaplatí obyvatelé bytového domu ročně přes 26 tisíc.

Ceny tepla od Jablonecké energetické platné od 1. 1. do 31. 12. 2020 pro odběratele, kteří nemají sjednány individuální cenové podmínky: tarif R1: 599,00 Kč/GJ vč. DPH, tarif R2: 584,00 Kč/GJ vč. DPH