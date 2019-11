Dvě stě dvacet tisíc korun do konce kalendářního roku a pak se uvidí. Jablonecký magistrát tuto sumu uvolnil na pilotní programy technického vzdělávání v jabloneckých základních školách. Jejich cílem je zvýšit manuální zručnost dětí a nabídnout jiné možnosti učení, než je výuka ve školních lavicích.

Ilustrační snímek. Pracovní výchova ve škole | Foto: Deník / Jan Sedlák

Dřevodílny, návštěvy prakticky zaměřených vzdělávacích programů iQlandie nebo příspěvek na nákup technických stavebnic typu Merkur nebo Seva. Na to vše je novinka určena. Třeba děti ze Základní školy Kokonín do iQlandie zajíždějí už několik let. „Podporu města v tomto směru tedy vítáme. Zážitkové učení je jednou z cest, jak děti přivést k manuální zručnosti,“ sdělila ředitelka školy Lea Šmídová.