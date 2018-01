Jablonečané se vyslovili pro zákaz hracích automatů

Jablonec n. N. - Místní referendum v Jablonci nad Nisou, v němž lidé rozhodovali o existenci hracích automatů a dalších přístrojů v jabloneckých kasinech, je platné. K urnám se dostavilo 39,37 % oprávněných osob.

Herna. Ilustrační snímek.Foto: DENÍK/ Adolf Horsinka

Jablonecké zastupitelstvo vyhlásilo referendum v říjnu loňského roku na základě požadavků přípravného výboru a petice za uspořádání referenda, která obsahovala 3 845 platných podpisů jabloneckých občanů. Referendum se konalo spolu s prvním kolem volby prezidenta 12. a 13. ledna ve všech 49 volebních okrscích města Jablonec nad Nisou.

Otázka referenda:

„Souhlasíte s tím, aby město Jablonec nad Nisou, z důvodu ochrany veřejného pořádku a zvýšení bezpečnosti ve městě, učinilo veškeré možné kroky ve své samostatné působnosti k bezodkladnému zamezení provozu výherních hracích přístrojů, interaktivních videoloterních terminálů, centrálních a lokálních loterních systémů a dalších loterií uvedených v § 2 písm. e), g), j), l), m) bod 2 a n) a § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách, a totalizátorových her a technických her uvedených v § 3 odst. 2 písm. c) a e) zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách?“

Celkový počet oprávněných osob: 36 045 osob

Celkový počet zúčastněných osob: 14 192 osob = 39,37 %

Celkový počet platných hlasů: 14 132 hlasů

Počet odpovědí ANO: 12 482 hlasů = 87,95 % platných hlasů a 34,63 % z celkového počtu oprávněných osob

Počet odpovědí NE: 1 487 hlasů = 10,48% platných hlasů

Počet Zdržel se: 163 hlasů

V referendu hlasovalo cca 2/3 voličů, kteří se dostavili k volbě prezidenta republiky v 1. kole.

Referendum bylo již 3. v pořadí od 90. let

Místní referendum o výherních hracích přístrojích je třetím všelidovým hlasováním v novodobé historii města Jablonec nad Nisou. Poprvé je ale závazné a platné.

V říjnu 2004 se uskutečnilo referendum k otázce výstavby hospice v Bezručově ulici. S ohledem na účast oprávněných osob bylo toto referendum neplatné.

V únoru 2012 jablonečtí občané v části Kokonín hlasovali v referendu s otázkou: "Chcete oddělení místní části Kokonín od Jablonce nad Nisou a vznik samostatné obce Kokonín?" I toto referendum bylo z důvodu nízké účasti oprávněných osob neplatné a nezávazné.