Obecně lze říci, že dvakrát týdně se sváží odpad ze stanovišť, kde lze snadno zastavit autem. Na takových místech se kontejnery rychle zaplní a jeden svoz by nestačil. Děje se tak například v ulicích Vrchlického sady, Saskova, Pivovarská, Pasecké náměstí, Dlouhá, Horní nebo 1. máje. „Od začátku roku vznikla v Jablonci dvě nová stanoviště tříděného odpadu. Celkem jich nyní máme 259 a počet nádob na tříděný odpad se vyšplhal na 914 kusů,“ řekl náměstek primátora pro ekonomiku a majetek města Štěpán Matek.

V letním období lidé více pijí nápoje v plastových obalech, a tím i logicky vzniká jejich vyšší odpad. Město proto přidalo dalších třicet žlutých popelnic na plasty. „Navýšili jsme svozy a přidali stanoviště, a to v místech, kde bývají žluté kontejnery na plasty v letních měsících často přeplněné,“ upřesnil náměstek Matek s tím, že tento požadavek vzešel od občanů města.

Přeplněné popelnice na tříděný odpad a nepořádek kolem nich vadí řadě obyvatel města. Vyplývá to alespoň z dotazů a upozornění směrem k magistrátu. „V mnoha případech by ale stačilo, aby lidé krabice před vložením do kontejneru rozložili a PET lahve sešlapali. Potom by nádoby nebyly hned plné,“ upozornil Štěpán Matek s tím, že je třeba také respektovat značení, co do kterého kontejneru patří.

Odpadky se však hromadí nejen u nádob na tříděný odpad. Zejména v létě přetékají menší odpadkové koše na větších sídlištích nebo u jablonecké přehrady.

Uvítali by více košů

„Na sídlišti ve Mšeně u dětského hřiště bychom chtěli ještě jeden odpadkový koš. Hřiště je velké a chodí si sem hrát řada maminek s dětmi. Myslím, že místní by ještě jeden koš uvítali,“ poznamenala třicetiletá maminka Marcela.

Město sem však více odpadkových košů nepřidá. „Aktuálně město neuvažuje o navýšení svozů, a to s ohledem na daný rozpočet. Pouze může dojít k přesunu plánovaného svozu v místech, kde není potřebný, a využít ho tam, kde je nutný,“ vysvětlila mluvčí radnice Jana Hajná s tím, že na jabloneckých sídlištích jsou odpadkové koše vyváženy dvaapůlkrát týdně. Popelnice v okolí přehrady jsou pak vyváženy denně a za hezké počasí i dvakrát denně.

Jablonec není jediný, kde se ke třídění odpadů staví zodpovědně. Podle výsledků soutěže o Zlatou popelnici nejlépe třídí odpad v Bedřichově a Rokytnici nad Jizerou. „V loňském roce vytřídil každý obyvatel Libereckého kraje v průměru 24,9 kilogramu papíru, 10,4 kilogramu plastů, 13 kilogramů skla a bezmála půl kilogramu nápojových kartonů. To je tedy celkem 48,7 kilogramu vytříděného odpadu, což je téměř český průměr,“ upozornil Jan Mikulička z tiskového oddělení krajského úřadu.