Sedm lokalit s parametry možného sociálního vyloučení a devět takzvaně rizikových lokalit. Až 13 procent Jablonečanů v exekuci. A 14 opatření, které chce magistrát uvést do praxe, aby tato nelichotivá čísla klesala.

Exekuce. Ilustrační snímek. | Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Osmačtyřicetiletý Karel se dostal do dluhové spirály vlastně už v devadesátých letech. Nejprve si půjčil na vysněné auto, poté na úpravy zděděného bytu. „Jenže pak jsem dlouhodobě onemocněl, do toho mě opustila přítelkyně. Začal jsem pít,“ popsal začátky svých trablů. Do toho si vzal na splátky drahý telefon a počítač.