Čtrnáct milionů korun v jednom kusu zlata s reliéfem národního symbolu Českého lva o nominální hodnotě 80 tisíc novozéladských dolarů opatřený bezpečnostním prvkem. To je nový český rekord sériově vyráběných mincí platný od středy 9. února 2022. Drží jej jablonecká Česká mincovna a je pravděpodobně čtvrtou na světě, která tak velikou minci dokáže vyrobit. Unikátní je mince právě i hologramem. V emisi je připraveno pět kusů a jsou již investory z České republiky zarezervovány všechny.

Jako první razili deset kusů o hmotnosti pět kilogramů a v den jejich ražby byly všechny prodány. „První extra těžkou zlatou minci jsme razili loni v červnu a držíme za ní první zápis do České knihy rekordů. Ve středu jsme největší hmotnost sériově vyráběné mince poopravili na deset kilogramů. Jenže u nás to není pokus o rekord. My ji musíme vyrazit na první dobrou,“ uvedla mluvčí mincovny Lenka Klimentová. Jde o unikát ražený touto technologií široko daleko nevídaný.

Myšlenka razit z ryzího zlata větší průměry než obvyklých 90 milimetrů a vyšší hmotnosti než 1000 gramů vznikla zhruba před čtyřmi lety. V době práce na vysokohmotnostní minci pro ČNB v jablonecké České mincovně zjistili, že mezi investory by o vyšší hmotnosti, než je obvyklé, byl zájem a tato cesta je perspektivní. Pro mincovnu to ale znamenalo nejen pořídit na zakázku vyrobený lis. Jen testování spojené s výrobou a implementací hologramu na zlato zabrala velký díl času.

„Vysokohmotnostní mince s hologramem razíme s pomocí speciálního hydraulického lisu, který byl zkonstruován přímo pro tento účel. Jedná se o jediný stroj svého druhu na světě – žádný jiný lis nedisponuje takovou konfigurací a technickými parametry,“ vysvětlil výrobní ředitel Stanislav Bachtík. Kvůli rozměrům a značné hmotnosti stroje pro něj v České mincovně museli vybudovat speciální pracoviště. Příprava ražby byla extrémně složitá a vlastní ražba ještě složitější, protože se pracuje i s extrémní silou stroje.

Obří Český lev je úctyhodný nejen svou váhou ale opět nejnovější bezpečnostní nanoprvek, ražený hologram ve tvaru štítu umístěný v dolní části reverzní strany mince. „Zatímco pozorování holografického ochranného prvku je velmi snadné, jeho výroba je mimořádně obtížná, a tak ho nelze spolehlivě napodobit,“ dodal šéf marketingu Jaroslav Černý.

Tento hologram je prvkem nejen ochranným, ale také okrasným. Toto řešení získalo své pojmenování anglickou slovní hříčkou CZECH SECURITY CHECK. Stejně jako mince samotná je věnovaný vyobrazení českého lva. K tomu, abyste ochranný prvek spatřili, nepotřebujete žádné specializované zařízení – je viditelný pouhým okem. Dále ho pak můžete prozkoumat jednoduchými, běžně dostupnými pomůckami – lupou a ostrým bodovým světlem, které vám poskytne například rozsvícený blesk mobilního telefonu. Po nasvícení pod určitým úhlem se ve štítu objeví skrytý pohyblivý obrazec.

Přestože jsou Čeští lvi primárně investičními mincemi, jejich umělecké kvality jsou nezpochybnitelné. Autorem je již pátým rokem mladý umělec Asamat Baltaev, který patří k nejzářivějším hvězdám české medailérské scény. „Jeho dílo vyniká mimořádnými detaily a výškou reliéfu. Pro každý rok tvoří Českého lva v novém designu,“ dodala mluvčí mincovny.

Princip výroby vysokohmotnostních mincí se v podstatě neliší od postupu, který se používá při ražbě jejich menších sourozenců. Všechno je ale pochopitelně větší, těžší a náročnější. Zatímco běžné razidlo váží okolo jedné poloviny kilogramu, hmotnost razidel určených pro výrobu rekordních mincí se počítá na desítky kilogramů. Obrábění těchto nástrojů zabere celé dny. Síly, které se používají při ražbě obřích mincí, jsou astronomické – můžeme prozradit, že lis vyvine stejný tlak, jako kdybyste na sebe poskládali pár tisíc osobních automobilů.