Jablonecká neděle 2020

14.00 – 14.10 Slavnostní zahájení

14.10 - 14.20 Ukázka Superfitness Jumping

14.25 - 14.50 Představování klubů (parkoviště a městská hala)

14.50 - 15.00 Ukázka JUDO

15.05 - 15.15 Rozhovor s Benjaminem Vomáčkou (ředitelem FK Jablonec)

15:20 - 16.10 Představování klubů na zahradě bazénu

16.15 - 16.25 Ukázka Capoeira

16.30 - 16.40 Ukázka fit dance

16.45 - 17.05 Představování klubů u přehrady

17.10 - 17.30 Ukázka záchrany tonoucího z paddleboardu

18.00 Ukončení akce

Místní sportovní kluby, oddíly a volnočasové kroužky tu představoví svoji činnost formou prezentace ve stánku i praktickými ukázkami a exhibicemi.

Letos se ale musí organizátoři spoléhat na počasí, Městská sportovní hala zůstane uzavřená. „Pro letošek budeme spoléhat na dobré počasí, s mokrou variantou ve sportovní hale nepočítáme. I s ohledem na hygienická opatření, která stále platí,“ vysvětlil náměstek primátora David Mánek.

V letošním roce organizátoři, tedy městské organizace a agentura SunDisk, do poslední chvíle nevěděli, zda se kvůli koronavirovým opatřením podaří akci uspořádat. „Od začátku srpna však děláme vše pro to, aby mohla zdárně proběhnout. Organizace, které by chtěly předvést, co umí, se nám hlásily do poslední chvíle,“ popsal Martin Bauer ze společnosti SunDisk.

Jednotlivé kluby budou svou činnost prezentovat ve stáncích označených svým logem a názvem. Jablonecké děti tak budou mít možnost vyzkoušet si nejrůznější sporty a volnočasové aktivity, které jim město nabízí. „Pro rodiny s dětmi je to skvělá příležitost seznámit se s mnoha možnostmi aktivního trávení volného času a přihlásit své dítě do některého z oddílů,“ sdělil Mánek.

„Malí návštěvníci si vyzkouší různé aktivity a rodiče pak mají jednodušší rozhodování, do kterého oddílu své dítě přihlásit,“ doplnil Bauer. Není náhodou, že Jablonecká neděle probíhá v prvním zářijovém týdnu. Jde o začátek školního roku, tedy období, kdy se děti rozhodují, jak budou trávit svůj mimoškolní čas.

Akce nabízí možnost získat přehled, vše si na jednom místě vyzkoušet, nasát atmosféru jednotlivých klubů nebo si promluvit s trenéry či vedoucími jednotlivých oddílů a zájmových organizací. Pro sportovní kluby je toto období velmi důležité z hlediska náboru. Pro laickou veřejnost je zase Jablonecká neděle příležitostí, jak poznat nové sporty a třeba si je rovnou vyzkoušet.

Doprovodný program tvoří ukázka judistů, rozhovor s ředitelem FK Jablonec Benjaminem Vomáčkou nebo ukázka záchrany tonoucího z paddleboardu. Jablonecká neděle začne 6. září ve 14 hodin a program potrvá až do 18 hodin.