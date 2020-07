Oddělení rehabilitace a fyzikální medicíny jablonecké nemocnice zve všechny zájemce o své zdraví na tradiční podzimní seminář v Krkonoších s pestrým programem.

Areál jablonecké nemocnice, letecký pohled. | Foto: Nemocnice Jablonec nad Nisou

Seminář z cyklu Cesty ke zdraví se tentokrát bude zabývat klouby a vším, co s nimi souvisí, nese název Jak ochránit a uzdravit bolavé klouby. „Náš seminář dá účastníkům příležitost poznat různé přístupy ke svým potížím, také jak jim předcházet, či návod, jak pomoci sobě či svým blízkým. Vyslechnou si přednášky, zažijí tematická cvičení, chůzi s holemi Nordic Walking a nahlédnutí do svého nitra. To vše v krásné krkonošské přírodě,” zve na seminář primářka oddělení Alena Svárovská.