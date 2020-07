„Při následném střetu utrpěl řidič auta, které mělo dostat přednost, lehká zranění. Alkohol byl u obou řidičů vyloučen dechovými zkouškami, které měly negativní výsledky. Předběžná výše způsobené škody činí částku 95.000,- Kč. Veškeré okolnosti celé události i nadále šetří policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou,” uvedla k případu tisková mluvčí policie Dagmar Sochorová. Dále dodala, že v souvislosti s touto dopravní nehodou připomíná policie všem řidičům pravidlo pravé ruky na křižovatkách, kde přednost v jízdě není rozlišena dopravním značením.

Pravidlo pravé ruky:

Pravidlo pravé ruky je pro pohyb na pozemních komunikacích jedno z nejdůležitějších pravidel, které je i jednoznačně upraveno zákonem č. 361/2000 Sb. – o provozu na pozemních komunikacích.

Právě zde je v ustanovení § 22 odst. 2, uvedeno: Nevyplývá–li přednost v jízdě z ustanovení odstavce 1 (křižovatka je označena dopravním značením), musí dát řidič přednost v jízdě vozidlům nebo jezdcům na zvířatech přijíždějícím zprava nebo organizované skupině chodců nebo průvodcům hnaných zvířat se zvířaty přicházejícím zprava.

Za porušení tohoto ustanovení je taxativně vymezena sankce v blokovém řízení 2500 Kč. Pokud by policista nemohl postihnout přestupce za protiprávní jednání v blokovém řízení, pak hrozí přestupci uložení pokuty ve správním řízení od 2500 Kč do 5000 Kč.

Pokuta od 2500 do 5000 Kč a zákaz činnosti od jednoho měsíce do šesti měsíců se uloží přestupci, který tento přestupek spáchal v období dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsících dvakrát a vícekrát.

Další sankci, kterou zaznamenává příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, jsou body. V tomto případě, by provinilému řidiči, dle bodového systému, byly zaznamenány 4 body.

Zdroj: Policie ČR