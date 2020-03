Stříbrnou plaketu za dvacet odběrů a zlatou plaketu MUDr. Jánského za 40 odběrů krve si na jablonecké radnici převzali bezpříspěvkoví dárci krve z okresu Jablonec nad Nisou.

Na jablonecké radnici ocenili dárce krve. | Foto: Petr Vitvar

„Děkují vám, že dáváte to nejvzácnější ze sebe a doufám, že nebudu dlouho vaším příjemcem,“ konstatoval v úvodu primátor Jablonce nad Nisou Jiří Čeřovský s tím, že sice nestojí před bezplatnými dárci poprvé, avšak vždy znovu si klade otázku, co říci nového: „Rozhodli jste se dobrovolně dát kus svého těla někomu jinému a zachránit mu tak život. A za to vám děkuji, protože, pokud vím, krev je stále nenahraditelná, vědci ještě neobjevili nic jiného,“ řekl primátor a popřál všem zvláště v těchto dnech hodně zdraví.