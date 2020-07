Místní obyvatelé teď mají dva týdny na to, aby své návrhy zpřesnili a zaslali podněty na magistrát. Mohou se vyjádřit k plochám chodníků zpevněných i perkových, k umístění laviček, kontejnerových stání i k zeleni.

„Je vhodné, aby projekty probrali ve svých domech a připomínky zformulovali do společného výstupu, který pak zašlou na adresu osadního výboru Šumava a Jablonecké Paseky. My připomínky shrneme a předáme na magistrát,“ vybídl přítomné občany předseda osadního výboru Josef Hurt.

Obyvatelé rozporovali nové umístění kontejnerových stání, požadovali odstranění vzrostlých jehličnanů i zachování vyšlapané pěšiny kolem trafostanice. „Líbí se mi nápad na odstranění ozdobné skalky s květinami. Na jejím místě mohou být minimálně dvě další parkovací místa,“ řekl jeden z místních.

Na projektu pracuje projektant Jiří Hrnčíř. Ten změnil umístění kontejnerů na komunální i separovaný odpad, aby vzniklo plynulé parkování. „Parkovací místa jsme zvětšili podle současných platných norem, i tak se nám jejich počet podařilo mírně navýšit. Některá jsou šikmá, další podélná. Kontejnerová stání jsme oddálili od domů a umístili jsme je na protější stranu ulice a k nim jsme navrhli zvýšené vydlážděné cesty, jež upozorní řidiče na zvýšený pohyb chodců,“ popsal projektant.

Hlavní chodník je navržený o šíři dva metry, kopíruje parkovací stání a vybíhají z něj přístupy k jednotlivým vchodům do domů, respektive ke schodům k nim. „Navrhli jsme i bezbariérový přístup a umístili několik laviček na odpočinkových zelených plochách,“ dodal projektant.

V návrhu jsou také odstraněné asfaltové plochy pod balkony, kde by nově měla být tráva. „Součástí projektu je také oprava schodišť a instalace moderního osvětlení, které bude nižší s teplým bílým ledkovým světlem,“ popsal Hrnčíř. Místní mohou rozhodnout o umístění laviček či o tom, zda budou pěšiny perkové nebo ze zámkové dlažby.

Kácet by se mělo co nejméně. A pokud ano, pak půjde o zdevastovanou a narušenou zeleň. „Chceme vysoké stromy kombinovat s keři nebo záhony trvalek. Zrušené asfaltové plochy chceme nahradit trávníky a vysadit listnaté stromy, které v létě poskytnou stín, v zimě ztratí listí a nebudou ubírat světlo bytům. Nechceme rekonstruovat jedno pískoviště, přemýšlíme spíše o jedné přírodní zahradě, kde by byla možnost pro setkávání všech generací,“ řekla zahradní architektka Gabriela Mlatečková Čížková. Do volných prostranství se plánuje umístění herních prvků pro děti, laviček, piknikových stolů, ale i sušáků na prádlo.

Třetí etapa regenerace sídliště Šumava je jednou z plánovaných realizací v letech 2022-2023. na projekt bude město žádat o příspěvek z programu Státního fondu podpory investic – Regenerace sídlišť. „Můžeme tak získat až polovinu uznatelných nákladů, nejvýše však šest milionů korun na jednu etapu celé regenerace. Letos budeme žádat o společnou první a druhou etapu a v dalším roce bychom žádali o třetí etapu – ulici Skelnou,“ popsal náměstek primátora pro rozvoj města Petr Roubíček.

Projekt regenerace sídliště Šumava je rozdělený na osm etap a týká se oprav komunikací, chodníků, hřišť, veřejného osvětlení, ošetření zeleně, parkovacích a kontejnerových stání. Veřejná projednávání odstartovala na konci roku 2016 a vzešel z nich jednoznačný požadavek – nerozšiřovat zeleň, ale najít co největší počet parkovacích míst.

Etapy regenerace sídliště Šumava: Jeronýmova, Spojovací – Březová, Skelná, Vysoká – Křišťálová, Vysoká – Spojovací, Vysoká – Mánesova, Pasecká a Jitřní.