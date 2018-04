Jablonecká radnice se opět halí do lešení, pozor na dopravní omezení

Jablonec nad Nisou – Na radniční věž lidé vystoupají už letos.

Ještě letos by měla zmizet současná šedá barva fasády, nahradí ji probarvená břízolitová škrábaná vrstva a štuky na ostěních oken i říms. V létě by měla být otevřena i věž radnice jakožto oblíbený turistický cíl přespolních i místních.Foto: MM Jablonec n. Nisou

Na jabloneckou radnici se opět vracejí dělníci. Budova v centru města se začala znovu halit do lešení, které z ní musela stavební firma loni sundat kvůli nedostatku pracovních sil. Hotovo má být do konce července.

Dobrou zprávou je, že oblíbený rozhled z věže na město a hory bude letos opět k mání. „Úkolem tohoto roku je dokončit jižní i východní fasádu a opravit interiér věže tak, aby byla v letních měsících přístupná veřejnosti,“ řekl náměstek primátora Lukáš Pleticha. Kvůli lešení v ulici Kamenná začnou platit dopravní omezení, stejně jako tomu bylo v loňském roce. „Omezení se týkají hlavně parkovacích míst, které stavba zabere, náhradní parkování je ve Chvojkově ulici,“ doplnil náměstek.

Lešení se začne stavět nejprve na jižní straně radnice do náměstí, poté bude pokračovat na tu východní do Kamenné ulice. „Jižní a východní strana fasády včetně interiérových úprav věže a usazení hromosvodu by měla být hotová do konce července a město za to zaplatí zhruba 5,2 milionu korun,“ spočítala mluvčí jabloneckého magistrátu Markéta Hozová.

Budově ještě chybí finální probarvená vrstva a štuky na ostěních oken i říms, klempířské konstrukce a opravy kamenných částí. Opravený není ani balkon nad hlavním vchodem. „Je třeba dokončit práce, které firma loni nestihla. Na balkoně je nutné vyčistit žulové prvky i dlažbu a provést novou hydroizolaci,“ popsal vedoucí oddělení investiční výstavby Pavel Sluka.

Fasáda jižní a východní strany radnice a věž měly být hotové do konce loňského října. Jenže i na stavební firmu dolehla nemožnost sehnat dostatek pracovníků a navzdory hrozby pokuty požádala o přerušení prací přes zimu. Firma tedy nyní staví lešení na své náklady. „To pro zhotovitele znamená jeho vícenáklady v odhadované výši 1,6 milionu korun,“ připomněl vedoucí odboru rozvoje Otakar Kypta.

Jablonečtí zastupitelé souhlasili se zmírněním sankcí za nedodržení termínu stavby, má to ale podmínku. Pokud se ani nyní firmě nepodaří do konce července práce dokončit, sankce zaplatí v původní výši. Letošní pověstnou třešničkou na dortu bude usazování hromosvodu na věž. Bude zakončený ozdobnou kupolí o průměru 75 cm přesně podle dobových výkresů. „Usadit na věž se dá jedině zvenku, proto máme na tuto práci objednaný velký autojeřáb,“ vysvětlil Kypta.

Souběžně budou probíhat také opravy interiéru radniční věže. „Chceme odstranit nejhorší závady, abychom věž mohli na léto otevřít turistům. Proto se soustředíme na schodiště. Další řadu místností, které ve věži jsou a sloužily například jako telefonní ústředna či sklad prádla, čeká rekonstrukce v příštích letech,“ doplnil náměstek Pleticha.

Rekonstrukce věže začaly v roce 2016, pak se ale objevily statické problémy související s technologií betonů ze 30. let. Finální fasádu získala věž až loni, kdy pracovníci firmy začali pracovat na jižní a východní straně. Dokončení severní strany je v plánu příští rok.