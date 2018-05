Jablonecká radnice zaplatí za stavbu pavilonu intenzivní péče 150 milionů

Jablonec n. N. – Příští týden oficiálně začne stavba pavilonu intenzivní péče v jablonecké nemocnici.

Jablonecká nemocnice.Foto: Deník/Martin Bergman

V místě, kde má nový pavilon stát, tedy nedaleko technického vjezdu ze Hřbitovní ulice, už začaly přípravné práce. Slavnostní poklepání na základní kámen se uskuteční ve středu 16. května.

„Stavební práce v areálu budou mít vliv na zvýšenou prašnost a hluk, které se především dotknou se stavbou sousedícího pavilonu B, ale připravujeme opatření, která tyto důsledky zmírní,“ sdělila mluvčí nemocnice Petra Hybnerová. „Z bezpečnostních a provozních důvodů nebude možné po celou dobu stavby procházet po stezce pro pěší v zadní části areálu nemocnice vedle Hřbitovní ulice,“ dodala.

Jablonecký magistrát má na stavbu připraveno přesně 150 a půl milionu korun. „Předpokládalo se financování ze strany města ve výši 100 milionů korun a padesátimilionová dotace ministerstva zdravotnictví. Dotaci ministerstvo ale nepotvrdilo,“ sdělila mluvčí magistrátu Markéta Hozová.

Protože státní dotace nedopadla, muselo se opakovaně vypsat výběrové řízení na dodavatele stavby. Magistrát jednal o spolufinancování ještě s firmou Jablotron, potažmo jejím majitelem Daliborem Dědkem a s Libereckým krajem. „Na Libereckém kraji je dílčí úspěch dosažen, v jejich rozpočtu je vypsán titul na podporu sítě nemocnic. Nějaký příspěvek máme přislíbený. Co se týká firmy Jablotron, tam se nám úspěchu dosáhnout nepodařilo,“ upřesnil primátor Jablonce Petr Beitl.

Nový pavilon umožní zkvalitnění poskytované péče v jablonecké nemocnici, rozšíří se počet lůžek intenzívní péče, chirurgie a ARO a nabídne větší komfort jak pacientům, tak lékařům a ošetřujícímu personálu.

„Osm lůžek intenzivní péče už nestačí. Téměř denně musíme odkládat kvůli nedostatku lůžek plánované operace, někdy i posílat pacienty domů. Často musíme dříve překládat pacienty z intenzivních lůžek na normální pokoje, což je velkou zátěží pro ošetřující personál,“ popsal ředitel nemocnice Vít Němeček.

Nemocnice zvažovala tři možnosti řešení nedostatečné kapacity rekonstruovat patro administrativy pro potřeby JIP, přistavět další patro nebo postavit nový pavilon intenzivní péče. Rekonstrukce nebo přístavba by ale podle Němečka byla za provozu nerealizovatelná, vzniklá plocha by navíc nebyla dostačující a neodpovídala by hygienickým standardům. „Nechali jsme si proto zpracovat několik variant nového pavilonu. Zvítězila varianta, která navazuje na chirurgický pavilon směrem k Hřbitovní ulici,“ doplnil ředitel.

„Investice je v tomto volebním období druhou největší po revitalizaci centrálního zásobování tepla,“ uvedl Beitl. V pětipodlažním pavilonu najdou své místo oddělení ARO a JIP s celkovou kapacitou osmnácti lůžek. „V posledním patře bude zasedací místnost, inspekční pokoje primářů a přestěhuje se sem administrativa a vedení nemocnice. Do uvolněných prostor po kancelářích se rozšíří odborná nemocniční pracoviště,“ doplnil Němeček. Stavba pavilonu by měla skončit na podzim 2019.