Oddělení rehabilitace a fyzikální medicíny jablonecké nemocnice zve všechny zájemce o své zdraví na tradiční podzimní seminář v Krkonoších s pestrým programem.

Areál jablonecké nemocnice. Ilustrační foto | Foto: Nemocnice Jablonec nad Nisou

Akce pro veřejnost s názvem Oči a vše co se kolem nich točí je letos zaměřený na zrak, na to, co můžeme vidět a nevidíme, co s ním souvisí, jeho propojení s orgány, s pocity a vztahy. "Na programu jsou přednášky, tematická cvičení, chůze s holemi Nordic Walking a nahlédnutí do svého nitra," zve na seminář primářka oddělení Alena Svárovská.