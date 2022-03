Podle dohody bude platit město do konce června tělovýchovné jednotě 55 tisíc korun měsíčně. Pro potřeby integračního centra vyhlásilo statutární město také humanitární sbírku, konkrétně potravinovou pomoc.

Žádané jsou těstoviny, konzervy, rýže, mléko, olej, jedlé tuky, paštiky, instantní polévky a pokrmy, mouka, cukr, sůl, základní koření, dětská výživa, přesnídávky, pitíčka, cereálie. Vše dárci mohou odevzdávat v sokolovně ve Fügnerově ulici, a to od pondělí do pátku v době od 10 do 18 hodin.

Sokolka přilákala desítky uprchlíků. Našli pomoc a vzpomněli na zničený Charkov