Ve vstupní hale je i nová replika kamenné mozaiky. „Každoročně můžeme v programech památkové péče zhruba v objemu milionu korun postupně obnovovat, chceme pokračovat ve vstupní hale,“ doplnila Skalická.

Málokdo ale ví, jaké prostory se skrývají mimo hlavní a malý sál nebo hernu v suterénu. Právě jeden z takových nevyužívaných prostor nedávno objevily Anna Strnadová a Bára Purmová. Obě dívky, absolventky pražské Divadelní fakulty Akademie múzických umění, jsou spjaté se stále trvající snahou o záchranu Městských lázní v Jablonci. Protože ale lázně potřebují výraznější finanční injekci, rozhodly se prozatím „okupovat“ sokolovnu.

Ve dvou větších místnostech v suterénu právě vzniká pod jejich patronátem nezávislý kulturní prostor. Má už jméno Na-Zdar. Ve větší místnosti má vyrůst pódium s technikou, menší místnost bude soužit jako zázemí pro umělce. Prostor Na-Zdar by se měl zaměřovat na malé divadelní formy, diskuze, autorská i scénická čtení, promítání. „Máme pocit, že takový prostor pro mladší generaci tady v Jablonci dlouhodobě chybí,“ vysvětlila Purmová.

Přípravy prostor pro nezávislý kulturní prostor Na-Zdar

Zdroj: Jan Sedlák

Protože prostory byly dlouho nepoužívané, zub času je znát. Zakladatelky tak teď pracují na vnitřní rekonstrukci. „Škrábeme omítku, sádrujeme díry, renovujeme okna,“ přiblížila Strnadová. I tak si obě pochvalují, že v sokolovně je vlastně všechno připravené. „Jsou tady toalety, což je nezbytné pro provoz jakéhokoli zařízení podobného typu, je tady elektřina,“ poznamenala Strnadová.



Před děvčaty je ale ještě spousta práce. „Na dvě holky je to hodně práce. Budeme rádi, když se k nám připojíte a pomůžete nám to tu dát trochu do pucu,“ sdělila Purmová. Na-Zdar tak na nadcházející víkend 24. a 25. dubna připravilo brigádu pro dobrovolníky.



Ale stále tu máme nebezpečí nákazy koronavirem Covid-19. „Abychom udělali maximum pro zbytečný přenos covidu, doporučujeme všem pomocníkům, aby si udělali antigenní test. Buď doma nebo na jakémkoli odběrovém místě,“ poprosila Strnadová. Kulturní prostor pak chce rozjet crowdfundingovou kampaň k získání pódia a dalšího technického zázemí.

Není to ale tak, že by Na-Zdar fungovalo na sokolovně samostatně „Chceme podporovat myšlenku Sokola, skloubit fyzično s psychičnem. Chceme pracovat se všemi tématy, s historií budovy i se samotnými lidmi. A zkusit sem přes kulturu natáhnout další mladé lidi,“ popsala Purmová. Centrum se zaměří na tři základní linky. Na historii Sokola a sokolovny, na historii města a na českoněmecké vztahy.



První akci tu připravují na 25. června, tedy na Noc sokoloven. Pokud to pandemická situace nedovolí, jsou připraveni první představení provést v Tyršově parku.