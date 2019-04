Teplota vody v přehradě se nyní pohybuje kolem 13 stupňů Celsia. Zatímco minulý týden se psi v přehradě chladili, od května to bude jedině pod pokutou. „Bela miluje vodu, ale tohle nám skončí,“ řekla jedna z místních a ukázala na svého stříbrného labradora, který leží ve vodě. Tento zákaz pro celou vodní plochu neplatí. „Celoročně je koupání psů povoleno ve druhé a třetí nádrži jablonecké přehrady,“ upozornila mluvčí jablonecké radnice Jana Hajná.

Od 17. května se lidé mohou těšit, že si návštěvu přehrady zpestří posezením na molu. To během léta využívají především mladí lidé. Okolo přehrady už můžete najít i otevřené stánky s občerstvením, některé však pouze o víkendech. Také veškeré toalety kolem přehrady se otevřou veřejnosti v koupací sezóně. Ta začíná 1. června, kdy na své stanoviště také nastupuje i Vodní záchranná služba Českého červeného kříže. „V červnu o víkendech, o prázdninových měsících slouží záchranáři každý den,“ dodala Hajná.

Novinek letos moc nebude. Jedinou zásadní je nové dětské hřiště na mšenské straně přehrady. Zde děti najdou především provazové prolézačky. Hřiště je v tuto chvíli ještě zavřené, ale jeho provoz zahájí za několik týdnů. Sníh z letošní zimy naštěstí zaplnil téměř vyschlou přehradu. „Nejvíc může být hloubka šestnáct metrů. Dnes je zhruba čtrnáct. Teplota i množství vody je srovnatelné s minulými roky,“ ujistil hrázný jablonecké přehrady Jiří Chmelař.

Protože na koupání to ještě není, mají volný revír ke svému koníčku rybáři. Ti se kromě rybaření každou sobotu vydávají kolem přehrady sesbírat uhynulé ryby. „Dnes jsme našli zhruba pět štik, to není nijak zlé,“ poznamenal jeden z rybářů na své sobotní obchůzce.

Ani podle hospodáře Vladimíra Jiříčka z jablonecké organizace Českého rybářského svazu není situace nikterak dramatická. „Štik jsme sesbírali do deseti. Je to běžná věc. Teď na jaře budou padat kapři. Ti jsou po zimě zesláblí a některé se nedokážou vzpamatovat a uhynou. Každým rokem to je zhruba dvě stě kaprů, což ale není nic neobvyklého na takovou nádrž, jako je Mšeno,“ upozornil Jiříček.

Také další vodní nádrže, přehrady či jezera v kraji se připravují na letní sezónu. V současné době brázdí Máchovo jezero lodě v modrobílých barvách kotvící v přístavišti u hlavní pláže v Doksech. Hlavní sezona jim však začne v červenci, kdy budou v každodenním provozu. Máchovo jezero se také každoročně slavnostně odemyká. Letos námořníci akci připravili na sobotu 18. května.

Dalšími oblíbenými cíli plavců a rekreantů jsou Hamr na Jezeře nebo zatopený lignitový důl Kristýna na Liberecku. Její otevření se však řídí podle počasí.