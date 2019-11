Magistrát v Jablonci investoval v uplynulých letech do rekonstrukcí mateřských škol miliony. Díky tomu se jejich kapacita zvyšuje. Nyní je na řadě Mateřská škola Montessori ve Vrkoslavicích, město do rekonstrukce a přístavby napumpuje s pomocí dotace přes 44 milionů.

Mateřská školka Montessori v Jablonci vznikla před jednadvaceti lety. Dnes má naplněnou kapacitu 60 a ani to velkému zájmu nestačí. Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Lenka Klimentová

Sto let stará budova po kompletní rekonstrukci doslova volá. Omítka se už pomalu loupe, vysoké stropy znamenají značné výdaje za topení. Stěnami prostupuje vlhkost. Vše to by mělo být do školního roku 2021/2022 odstraněno.