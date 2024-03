Právě zaměstnání v oboru, který uprchlíci vystudovali v rodné zemi, bývá často problém. Veterinář velkých zvířat, vědečtí pracovníci. I s takovými profesemi se setkávají dobrovolníci v jabloneckém centru pro uprchlíky z Ukrajiny Krajanka. „Tito lidé si nachází práci velice dobře, dojíždějí třeba i do Prahy. Snažíme se reagovat i na nedostatek pracovníků v gastronomii, tam bývá ale problém řeč. Zaměstnavatelé se mnohdy bojí přijmout člověka, který neumí dobře česky. Uprchlíci se u nás sice česky učí, ale potřebují jít do praxe a mluvit a aplikovat to, co se nenaučí u nás. To u mnoha potencionálních zaměstnavatelů naráží,“ vysvětlila Iblová.

Během pár týdnů spustí v Krajance i kurz pro programátory, IT zkušeností a IT angličtiny. Vše ve spolupráci s Nadací VIA a společností Seznam.

Bytový komplex Park Podlesí v Jablonci nabídne byty pro rodiny i jednotlivce

Mladým uprchlíkům se díky podpůrným programům centra daří dostávat se na střední školy. „Pomáhali jsme s podáváním přihlášek, ptali jsme se dětí, co by chtěly dělat. Našli jsme spousty umělecky nadaných dětí, podaly si přihlášky na umělecké školy, dostávají se třeba na šperkařskou školu v Turnově. Pořádáme nejen kurzy češtiny, ale třeba i doučování matematiky, které vede dobrovolník z Technické univerzity Liberec. Snažíme se ty šance trochu vyrovnat,“ přiblížila Iblová.

V jabloneckém centru Krajanka to zkrátka žije. Děti tady v kurzech i malují, tvoří, jejich výtvory si teď může každý zájemce prohlédnout na výstavě Až se vrátíme v obchodním centru Central.

Dobrovolníci se nadále snaží podchytit ty uprchlíky, kteří v Krajance ještě nebyli. „Při městské policii působí i dva preventisté kriminality z řad ukrajinských uprchlíků. Navštěvují ubytovny a když zjistí, že přijel někdo nový, informují je o nás. Podchytávat se snažíme i sami, na sociálních sítích sdílíme odkazy v češtině i ukrajinštině. Mohou se na nás kdykoli obrátit,“ sdělila koordinátorka.

Konzultantky centra měsíčně provádí kolem stovky aktivit, zejména v oblasti poradenství. Protočí se tady měsíčně kolem dvou set lidí. Celkově Krajankou prošlo za ty více než dva roky až tři tisíce uprchlíků.

Nová rozhledna na Hamštejně přitahuje davy turistů. Místní trpí, problémů je moc

V jabloneckém centru pro uprchlíky Krajanka to zkrátka žije. Dokonce natolik, že jeho aktivity přijel zdokumentovat tým organizace IOM, která s centrem již dlouhodobě spolupracuje. Komunikační důstojník organizace Milan Votypka s kolegou Filipem Šváchou sem přijeli na celý den, aby zmapovali dění ve fotografiích a videu. „Jednou z nejdůležitější věcí, kterou sledujeme, je začleňování uprchlíků do pracovního procesu,“ poznamenal Votypka.

V oblasti humanitárních organizací pracuje už dlouhá léta. Jablonecká Krajanka ho ihned zaujala. „Fungují skvěle, skvěle reagují na konkrétní problémy. Tyhle projekty se mi hrozně líbí, dělají je neuvěřitelní lidé se srdcem na dlani. Panuje tady vřelá optimistická atmosféra.“

Sbírá příběhy. Nejen samotných uprchlíků, ale i Čechů či domestikovaných Ukrajinců, kteří podali pomocnou ruku.

V Jablonci nad Nisou ho zaujal třeba příběh Mirky Tarkovské, která v současné době v Krajance vede mnohé kurzy pro uprchlíky. „Byl jsem překvapen, za jak krátkou chvíli je možné naučit se v podstatě bezchybně jazyk, navíc tak těžký, jakým čeština je. Neuvěřitelné je, kam se Mirka posunula,“ přiblížil Votypka.

Jablonec chystá moderní základnu pro záchranáře. Stavba začne v srpnu

Hovořil i s lidmi, kteří uprchli z okupovaných území. „Paní, již v seniorském věku, prožila na okupovaných území několik měsíců, než se dostala za synem do České republiky. Pak tady pracovala v železárnách, aby se tady nakonec vrátila ke své práci, práci s autistickými dětmi z Ukrajiny. To je strašně silný příběh.“

Válka na Ukrajině trvá již více než dva roky. Únava z války? „Je něčím přirozená. Ale stále si myslím, že Češi jsou velmi solidární.“

IOM připravuje s Úřadem vlády ČR a Ministerstvem vnitra komunikační kampaň ukazující pozitivní příběhy integrace uprchlíků z Ukrajiny. „Ukrajinci přicházejí k nám a obsazují pracovní místa s jejichž naplněním mají zaměstnavatelé problémy. Stále ale přetrvávají bariéry, uprchlíci také často pracují pod svou kvalifikací,“ doplnil Votypka z komunikačního oddělení IOM.

Výstup z návštěvy Krajanky bude k vidění na sociálních sítích a webových stránkách IOM, veškeré materiály poskytne organizace i přímo jabloneckému centru.