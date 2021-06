Přímo v budově magistrátu vzniklo nové sezónní pracoviště informačního centra, které bude poskytovat turistické informace a průvodcovské služby pro zájemce o prohlídku radnice a výstupy na věž.

Magistrát města Jablonce nad Nisou | Foto: Deník / Petr Zbranek

„Využili jsme volný prostor v přízemí radnice vedle kavárny a oddělili tak úřední záležitosti od turistiky. Věříme, že situace v létě umožní cestování a zájemci budou moci opět vystoupat i na radniční věž nebo si prohlédnout zasedací sály zrekonstruované do původní podoby z třicátých let minulého století,” doplnil ředitel organizace Kultura Jablonec, který má turistické infocentrum ve své gesci Petr Vobořil. Otevřeno bude ve všední dny od 9:30 do 17 hodin, o svátcích a víkendech zavřeno.