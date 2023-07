Letos slaví soubor sbírek Jiřího Vavřína deset let od prvního představení se veřejnosti. „Nikdy jsem nepřemýšlel, že bych svou sbírku hraček vystavoval, ale jak jsem to hromadil, říkali mi známí a kamarádi, že je škoda, že to nikdo neuvidí,“ pousmál se Vavřín.

Muzeum se každoročně pyšní novými exempláři, které sběratel získává především dary. Lidé jsou rádi, když je jejich oblíbená hračka vystavena k obdivu dnešních dětí. „Máme tady nové kočárky, panenky, přibylo na 500 starožitných vánočních ozdob, některé i ve tmě svítící, fosforové. Přibyly i unikátní historické ozdoby z drážďanské lepenky.“

V další místnosti upozornil Vavřín na dřevěný model bytu. Se vším všudy, je tu bohatě vybavená kuchyně, obývací pokoj i sociální zařízení. „Jde o dar jisté jablonecké rodiny. Ten model byl doplňován mezi lety 1900 až 1950. Je to unikátní hračka,“ popsal Vavřín.

Libo-li střelba z děla? I to si mohou děti v muzeu vyzkoušet: Mechanické dělo bylo vyrobeno kolem roku 1900 a podle sběratele se jednalo o hračku dětí z bohatých rodin. „Navíc bylo určeno asi pro větší chlapce, protože k jeho natažení je potřeba docela velká síla.“

Zajímavostí muzea je právě to, že spousty hraček si mohou děti vyzkoušet, funkce dalších jim sběratel předvede. „Klukům se nejvíce líbí mechanické letadélko, které létá pomocí otočné páky. Oblíbená je také mechanická továrna poháněná elektřinou nebo díla z mechanické stavebnice Merkur.“

Na první pohled nenápadný muž je nadšeným sběratelem, který se o hračky zajímá už od rané dospělosti a ve sbírce jich má tolik, že kdo neviděl, nemůže mít zdání. Pánové a kluci se určitě zastaví u vláčků, vojáčků a stavebnic z bývalého Československa, Japonska, Ruska, východního i západního Německa, Polska a Maďarska.

Dámy a holky si zase budou moct prohlédnout panenky, kočárky, hrací domečky či plně vybavené pokojíčky. „Když jsem si chtěl jako kluk koupit slepovací model letadla, tak jsem chodil na brigádu do hospody Kuželna a tam stavěl kuželky za pět korun na hodinu,“ zavzpomínal sběratel.

Cíleně sbírat hračky začal kolem roku 1984. Své první kousky v dospělém věku dostal od manželky, zaměstnankyně někdejšího podniku LIAZ. „Tenkrát si zaměstnanci LIAZu mohli kupovat stavebnice Monti systém v zaměstnanecké slevě. Myslím si, že mám doma všechny typy, které se v té době vyrobily. Mě to zaujalo proto, že se nemuselo nic lepit, že to bylo na secvakání. Z rámu se vylámaly díly a skládalo se,“ přiblížil.

Po sametové revoluci se začaly na burzách objevovat staré hračky, a to už je cíleně sháněl. Poté, co otevřel v domě U zeleného stromu zámečnictví, mohl začít kupovat i větší hračky, které se mu předtím nikam nevešly. Třeba houpací koně, panny v životní velikosti, dráhy.

„Nikdy jsem nepřemýšlel, že bych svou sbírku hraček vystavoval, ale jak jsem to hromadil, říkali mi známí a kamarádi, že je škoda, že to nikdo neuvidí. Tak jsem si řekl, že se přestěhujeme a z bytu v prvním patře něco vystavím. A tak jsem začal budovat muzeum. Chtěl jsem si s ním udělat radost až na důchod a nakonec to dozrálo o šest let dříve. Muzeum jsem otevřel v roce 2013,“ uvedl Jiří Vavřín.

KDY ZAJÍT DO MUZEA?



červenec – srpen: otevřeno denně mimo Po od 13 do 16:30

září – říjen: otevřeno jen v sobotu od od 13 do 16:30

listopad – duben: zavřeno

květen – červen: otevřeno jen v sobotu od od 13 do 16:30