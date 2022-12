Jablonecké náměstí se odělo do Vánoc, probíhají tam trhy

/OBRAZEM/ Až do soboty 17. prosince probíhají na Mírovém náměstí v Jablonci nad Nisou tradiční Vánoční slavnosti, trhy s celodenním doprovodným programem. Letos nabídnou slavnosti široký výběr výrobků i občerstvení. Chybět nebude ani primátorský svařák nalévaný do originálních jabloneckých hrnečků. Tato charitativní akce se uskuteční v pátek 16. prosince od 15 do 18 hodin. Letos bude výtěžek věnován obecně prospěšné společnosti Dobrá rodina.

