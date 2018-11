Jablonecké přehradě hrozí vyschnutí, zvrátit to může bílá zima

Jablonec n. N. – Vody je stále méně. První nádrž jablonecké přehrady se může zcela vyprázdnit.

To, že má jablonecká přehrada tři nádrže, už nikoho nepřekvapí. Že ale mění tvar každým dnem kvůli úbytku vody, už ano. Jedničce, jak Jablonečané nazývají první nádrž přehrady Mšeno, už zbývá pouhých šest metrů, aby byla úplně prázdná. A může být hůř. Zatímco na dvojce a trojce zůstane minimum vody kvůli rybám a živočichům zde žijícím, první nádrži hrozí, že zůstane na suchu úplně.

Na nejnižší přípustné hranici vody je už delší dobu třetí nádrž přehrady. „Zde už voda dál klesat nebude. Na druhé nádrži nám může voda spadnout ještě o osm centimetrů a pak pokles vody zastavíme,“ upozornil hrázný jablonecké přehrady Jiří Chmelař.

Přestože třetí nádrž už klesla na své minimum, při pohledu z hráze mezi druhou a třetí nádrží se může zdát, že v poslední přehradě je vody stále dost. Kolemjdoucí proto nechápou, proč je třetí nádrž na první pohled plná, zatímco vody v druhé stále ubývá. „Zatopená plocha třetí nádrže je větší, protože je tak nastavená kvóta,“ řekl Chmelař. Na svou nejnižší kvótu se brzy dostane také druhá nádrž. Zbývá do ní právě oněch osm centimetrů.

Oproti tomu první nádrž minimální kvótu nemá a může zůstat zcela bez vody. Na jablonecké přehradě se totiž musí udržovat minimální odtok 66 litrů vody za vteřinu. Kdyby se nevypouštěla, další část města by přišla o vodu, které je už nyní jako šafránu. Když totiž nepočítáme záměrné vypuštění v roce 1999, má nyní přehrada historicky nejméně vody. „Ta je na minimální hladině, kterou nemůže nikdo pamatovat. Hladina je nyní na 504,58 metru nadmořské výšky. Hladina zásobního prostoru je o šest metrů víc,“ upozornil hrázný.

Situace na přehradě zatím nevyžaduje krizový scénář. Problém by nastal, kdyby byla zima suchá a mrazivá a první nádrž by se ocitla bez vody úplně. Pak by se musel řešit výlov ryb, které už tak s letošním počasí bojují. „Vysoké teploty v létě a sucho, které stále přetrvává, už zapříčinily úhyn ryb v 80 procentech povodí drobných vodních toků,“ připomněl Vladimír Jiříček, hospodář Českého rybářského svazu, místní organizace Jablonec.

Česko se suchem svádí dlouholetý boj. Ministerstvo životního prostředí například financuje projekty, které mají zlepšit hospodaření s dešťovou vodou, či výstavbu nových vodních zdrojů. V současném programovém období 2014-2020 může Ministerstvo životního prostředí z Evropské unie na boj proti suchu vyčerpat až 13,5 miliardy korun. Podle Svazu měst a obcí ČR to však na řešení problematiky sucha nebude stačit.