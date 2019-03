Automobily v černé a bílé barvě se podle diskutujících měly objevit v neděli u hřiště v Dlouhé ulici v Jablonci nad Nisou a dokonce s otevřenými dveřmi sledovat malou dívku až do okamžiku, kdy posádka vozu zjistila, že ji doprovází matka. Poté prý ujela. V úterý se měla jedna z dodávek opět vrátit do ulice, kde stála a její osazenstvo údajně mělo opět pozorovat děti.

Auta se prý objevila opakovaně

„Děti to zpozorovaly a běžely domů. Otec té holčiny vyběhl na Vietnamce v autě a v tu chvíli opět ujeli. Proto to píšu, abyste si dávali pozor na své děti. Sice nevím, o co jde těm Vietnamcům, ale jen tak to nebude, proto si hlídejte děti,“ upozorňuje na Facebooku rodiče autorka sdělení Radka Tobiasová Laciová.

Žena dále v diskuzi uvádí, že si dodávek všimli už vícekrát a mají se sousedy strach o své děti. Někteří vystrašení rodiče se přidávají v diskuzi se svými zkušenostmi a především pak obavami z toho, co by se mohlo dětem stát. Diskutují o nebezpečí znásilnění nebo se objevilo i tvrzení, že jsou děti unášeny kvůli orgánům.

Policie informace prověřuje

Radka Tobiasová v příspěvcích tvrdí, že věc hlásili policii, ale bez odezvy. Podle vyjádření Ivany Balákové, mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Libereckého kraje, jablonečtí policisté o varovném příspěvku na Facebooku vědí a v současnosti intenzivně prověřují jeho obsah. Hlášeno nic neměli.

„Jediným zdrojem informací zatím zůstává Facebook. Obsah varovného příspěvku prověřujeme, a pokud si to situace vyžádá, přijmeme adekvátní opatření. Zatím je ale nebudeme blíže specifikovat,“ uvedla k dění v Jablonci Baláková. Jednou z maminek, která zprávě věnuje pozornost a sdílí ji dál, je například Petra Sýkorová z Jablonce nad Nisou. Informace v ní vyvolala obavy, i když neví, zda jsou zvěsti skutečně pravdivé.

„O zkušenosti píše víc lidí, tak tomu spíš věřím. Není důvod, proč by si něco takového někdo vymýšlel. Věřím, že by si maminka něco takového nevymyslela, maximálně to trochu přifoukla. Jen doufám, že ty lidi v dodávce sledují něco jiného a ne děti a jde spíš o shodu náhod,“ komentuj Petra Sýkorová, která má skoro dvouletého syna. Kdyby prý měla starší dítě, třeba školáka, určitě by ho doprovázela třeba do školy a pokud by byl venku sám, musel by se častěji hlásit. „Alespoň do chvíle, než se celá věc vyjasní,“ doplnila Sýkorová.