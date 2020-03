Na základě rozhodnutí hejtmana o vykonávání péče o děti a mládež od 3 do 10 let za nouzového stavu otevřel Jablonec nad Nisou jednu základní a tři mateřské školy.

Mateřská školka. Ilustrační snímek | Foto: ČTK

Ty pracují od pondělí do pátku v době od 6 do 20 hodin a jsou určené pro děti rodičů vybraných profesí, a to včetně obcí ORP Jablonec nad Nisou. Pro školáky mladší než 10 let je určena Základní škola Liberecká 26, ředitel Martin Chytka – 487 370 333, 777 728 725, pokyny rodičům