Jablonec n. N. - Sedm projektů na vylepšení školního prostředí získalo přes tři tisíce hlasů veřejnosti.

Slzy štěstí i upřímný smutek. Velkým sálem jabloneckého Eurocentra v Jablonci prýštily ve středu dopoledne emoce naplno. Děti ze sedmi základních jabloneckých škol se dozvěděly, zda jejich projekt uspěl či ne. Šlo o desetitisíce korun. Z padesáti tisíc korun se nakonec radují v ZŠ Antonína Bratršovského a ZŠ Šumava.



Do pilotního projektu Lepší místo ve škole Jablonec nad Nisou se zapojilo celkem 7 škol. Antonína Bratršovského, Arbesova, Kokonín, Rýnovice, Liberecká, Šumava a Pasířská. Jejich dílčí projekty soutěžily o dvakrát 50 tisíc korun.



Ještě před finálovými prezentacemi projektů ale došlo na sčítání internetového hlasování. Více než tři tisíce lidí z Jablonce a spádových obcí hlasovalo pro ten který projekt. „Z hlasování po přepočtu koeficientů podle množství žáků té které školy, byl po internetovém hlasování na prvním místě projekt Laboratoř na Kolečkách Základní školy Antonína Bratršovského,“ přiblížila Michaela Kubíčková z platformy Lepší místo, která projekt organizuje za pomoci místních donátorů, v tomto případě Nadace Jablotron.

Na druhém místě byl po internetovém hlasování projekt V každém je kus dítěte žáků ze ZŠ Arbesova. Hlasy porotců ale tvořily další polovinu úspěchu.



Zástupci škol si ve středu dopoledne na jevišti velkého sálu Eurocentra nejprve vylosovaly pořadí, v jakém budou své projekty prezentovat. Jako první vystoupali na pódium děti ze Základní školy Šumava.

„Chceme za sebou něco nechat ve škole. Vybrali jsme si projekt na zlepšení odpočinkového místa ve škole,“ popsala osmačka Agáta Špačková, která na pódium přišla se spolužákem Ondřejem Faltusem a svou menší sestrou Žofií. Ta reprezentovala třetí třídu.

A právě spojení prvního a druhého stupně školy porotce zaujalo. „Není to tak obvyklé,“ poznamenal jeden z nich, náměstek jabloneckého primátora David Mánek. Projekt to u porotců vyhrál na celé čáře.



Úplně stejně se ale radovaly i děti ze ZŠ A. Bratršovského. Jejich projekt Laboratoř na kolečkách oslovil porotce jen o něco méně. I to ale stačilo, aby si dívky navštěvující tuto školu odnesly druhý šek na padesát tisíc korun.

„Chybí nám chemická laboratoř. Jsme malá škola a speciální učebnu si nemůžeme dovolit. Proto vznikl nápad na nákup velké chemické sady a deseti rozšíření,“ popsala žákyně Lucie Králová. Projekt měly děti spočítán na 63 tisíc korun, jak ale poznamenaly, vedení školy rozdíl doplatí. „To něco málo vybavení chemické laboratoře, co máme, je staré, opotřebované a máme ho pomálu. Jsem ráda, že si děti vybrali právě tento projekt,“ sdělila ředitelka ZŠ A. Bratršovského Janina Křimská.

Ale i další projekty byly zajímavé. Děti ze ZŠ Kokonín představily projekt instalace venkovních laviček, aby si měly kam sednout před tím, než jim školu ráno otevřou, či o přestávkách i po škole. ZŠ Arbesova zaujala prezentací projektu dětského hřiště, kterou odstartoval vtipný klip o smutném Štěpánovi. Žáci školy Liberecká zase představili projekt na úpravu atria školy, kde by rádi viděly třeba obří šachovnici. V Pasířské si vymysleli takzvaný Pasklub, tedy podobné místo k odpočinku jako vítězný projekt. A žáci ze ZŠ Rýnovice představili projekt na výstavbu přístřešku pro kola a koloběžky.



Dva výše popsané vítězné návrhy finančně podpoří Nadace Jablotron. „Soutěž i prezentace se mi velmi líbila, jsme rádi, že můžeme podpořit projekty, které vzešly přímo od dětí. Všechny projekty byly inspirativní a doufám, že i ty, které neuspěly, budou nadále žít,“ dodal Vladimír Stanislav za Nadaci Jablotron.