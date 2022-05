Slavnostní zahájení je plánované na 26. května, ale Jablonecké tóny 2022 začaly už o dva dny dříve, tedy ve středu 24. května. Žáci Základní umělecké školy Jablonec nabídli program v prostorách obchodního centra Centrál, kam se přesunul kvůli nepřízni počasí z náměstí Dr. Farského. Proběhla již tradiční akce, kterou je Klavír pod širým nebem. U klavírního křídla se střídali klavíristé a sólisté až do 17. hodiny. Další program proběhl před Centralem. „Sem jsme připravili celodenní hudební program. Od 10 do 11 hodin proběhl speciální program pro pozvané děti z jabloneckých mateřských škol, odpoledne od 14. do 18. hodiny se pak pokračovalo pestrou hudebně taneční sérií pro širokou veřejnost,“ přiblížil ředitel ZUŠ Jablonec nad Nisou Vít Rakušan.

Všechny tři květnové akce ZUŠ zároveň spadají pod celorepublikový festival ZUŠ Open. Ten probíhá pod záštitou operní pěvkyně Magdaleny Kožené už od roku 2017. Cílem projektu je přiblížit veřejnosti velkou profesionalitu a jedinečnost českého základního uměleckého školství, které je mezinárodním unikátem. Jablonecká ZUŠ připraví ještě jeden hudební program před Central, a to ve čtvrtek 23. června od 16 hodin, kdy vystoupí velký dechový orchestr spolu s dalšími hudebními soubory školy. Koncert nazvali V rytmu ZUŠ.

Turnov zve na Staročeské řemeslnické trhy. Vystoupí kapely Jelen nebo Nerez

Kapela Jelen však není jediným tahákem Jabloneckých tónů 2022. „Pro hudební fajnšmekry jsme přichystali skvělé hosty na letní scénu. Představí se zde jazzový trumpetista Laco Deczi & Cellula New York 9. června a písničkářka Radůza s kapelou zahraje 15. června,“ popsal ředitel společnosti Kultura Jablonec Petr Vobořil.

Také v tomto roce se Jablonecké tóny vydají do různých městských částí. Těšit se tak o prázdninách můžeme na úterky v jabloneckých kostelech, na čtvrtky na letní scéně a neděle v Tyršově parku. Vyvrcholením tohoto ročníku pak bude zářijový koncert. 9. září opět na Mírovém náměstí od 19 hodin začne závěrečný koncert Jabloneckých tónů 2022, a to koncert 4 tenorů. „Věřím, že vám letošní ročník přinese hodně zábavy a potěšení, že úspěšně naváže na své předchůdce a že přispěje k opětovnému setkávání přátel i těch, kdo se dosud neznají, ale mají společný zájem, a tím je kvalitní kultura,“ připomněl náměstek primátora pro věci humanitní David Mánek.