Podle doporučení ministerstva zdravotnictví prodejci nesmí prodávat potraviny výlučně určené k bezprostřední konzumaci a zakázaná je možnost ochutnávky. Technické služby, které tržiště provozují, rozmisťují nyní stánky v patřičných vzdálenostech dvou metrů.

„Každý prodejce musí mít vlastní dezinfekční prostředek na ruce, roušku a rukavice, zákazníci musí také dodržovat dvoumetrové rozestupy a chránit si dýchací cesty. Správce tržiště bude rovněž vybaven všemi uvedenými ochrannými prostředky,“ říká Lucie Holubová z Technických služeb Jablonec.

Tržiště bude v pátek otevřené od šesté hodiny ranní do 14. odpolední. Běžný provoz tržiště u jabloneckého autobusového nádraží je úterý a pátek od 6 do 14 hodin, v sobotu pak od 6 do 13 hodin.