„Naším cílem je tímto preventivním opatřením maximálně ochránit zranitelné občany, jako jsou senioři či nemocní. Pravidla pro používání roušek jsme nastavili tak, aby zahrnovala místa, kde lze předpokládat větší riziko přenosu nákazy,“ sdělil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Opatření nebude platit pro kanceláře či provozovny se zaměstnanci. „Chceme to dát tam, kde to má největší smysl,“ vysvětlil ministr.

Na opatření se připravují školy, divadla i nemocnice. Proti oznámenému opatření se zvedla vlna odporu, negativních názorů jsou plné sociální sítě. Plošnému nařízení moc nerozumí třeba ředitel Nemocnice Jablonec Vít Němeček. „Smysl mi uniká. Jsou okresy s nulovým výskytem případů a vedení krajů ve spolupráci s hygieniky už teď může roušky nařizovat. I my u nás v nemocnici jsme si některá opatření řídili sami,“ popsal.

Mnoho lidí také rozesmála poznámka, že si koronavirus vzal přes léto dovolenou a 1. září znovu nastupuje do práce. „Vypadá to, že tak vláda přemýšlí. To ale není pravda, protože virus tu mezi námi stále je a nezmizel. Klesl počet vážných případů a u většiny lidí má nemoc spíše lehký průběh. Není nutné vše řídit centrálně. Ministerstvo zdravotnictví by se spíš mělo soustředit na to, aby fungovala chytrá karanténa a aby byl dostatek ochranných pomůcek pro zdravotnický personál,“ míní Němeček.

Proti nošení roušek se vyjádřili i další lidé „Pracuji jako pokladní, mám před sebou ochranný štít a ještě mám mít roušku? Dnes jsem se vrátila z Německa, v obchodech se tam nosí roušky, ale pokladní za plexisklem jsou bez,“ přiblížila třeba Alena Svárovská z Jablonce.

Na nová opatření se chystají i v Městském divadle Jablonec. Obávají se, že diváci v rouškách do křesel neusednou v takovém počtu jako za normálního stavu. „Bude to mít velký ekonomický dopad, zvláště poté, co nám zřizovatel, tedy město, ponížilo roční příspěvek o 850 tisíc korun. Lidí bude chodit méně, zvláště starší lidé a lidé se zdravotním hendikepem se do divadla nepohrnou. Kultura jako celek je na tom v současné situaci nejhůře, krvácí,“ přiblížil ředitel divadla Pavel Žur.

V divadle už spřádají plány, jak nová opatření dodržet. „Divákům při vstupu do divadla budeme měřit teplotu. Upozorníme je, že musí mít nasazenu roušku,“ popsal ředitel.

Opatření na druhou stranu chápe. „V mnoha zemích Evropy se nosí roušky přes celé léto. V Česku se opatření uvolnila příliš rychle, lidé se uklidnili a teď nechtějí nová opatření pochopit. I já mám z roušek trošku fobii, ale jestli moje rouška kohokoli ochrání, vezmu si ji, i když to jde na úkor mé osobní svobody. Všichni bychom měli brát ohledy na starší a nemocné,“ doplnil Žur.

V Libereckém kraji bylo podle krajské hygienické stanice ve středu ráno 116 aktivních případů nakažených koronavirem, z toho 30 na Jablonecku.