LIBERECKO

Duel libereckých legend

Kdy: pátek 2. srpna v 19.00

Kde: náměstí Dr. E. Beneše, Liberec

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Seriál akcí pod širým nebem Léto na náměstí pokračuje i v druhém prázdninovém měsíci. Hned první srpnový pátek proběhne Duel libereckých legend – představí se kapely Meredith Hunter a Kohout plaší smrt.

O tichu - autorská výstava Pavlíny Čambalové

Kdy: pátek 2. srpna (do 1. září)

Kde: Malá výstavní síň, Liberec

Proč přijít: Pavlína Čambalová vystudovala broušení a rytí drahých kamenů na šperkařske škole v Turnově a rytí skla na VOŠ v Novém Boru pod vedením Jiřího Tesaře. Osm let ryla sklo ve Vídni, učila a pracovala v zahraničí, načež se vrátila zpět do ČR a otevřela si vlastní ateliér v Železném Brodě. Tvoří tu umělecké ryté sklo a glyptiky především do vltavínu, učí rytí, pořádá workshopy. Není zde však k zastižení po celý rok. Často učí, tvoří a vystavuje své ryté skleněné objekty po celém světě - pravidelně v USA a Německu, ale i v Japonsku, Číně, Estonsku, Skotsku.

The Cello Boys

Kdy: pátek 2. srpna v 19.00

Kde: Palác Liebieg, Liberec

Za kolik: 390 korun

Proč přijít: Dvě elektrická violoncella a bicí souprava charakterizuje trio The Cello Boys hrající hudbu „klasickou“, pop, rock či hudbu jiné moderní scény. Skladby volí tak, aby se předvedla virtuózní technika, všechny možnosti nástroje a aby se zároveň nenudil odborník ani méně náročný posluchač. V jejich repertoáru najdete J. S. Bacha, J. Haydna, A. Dvořáka i vlastní virtuózní úpravy těch nejznámějších písní kapel jako je Nirvana, AC/DC, U2, Europe, Iron Maiden a dalších známých interpretů, mezi které patří M. Jackson, L. Fonsi, Avicii a mnoho dalších. Snaha o propojení těchto kontrastních stylů se odráží například v použití motivu 4. věty „Novosvětské“ Symfonie A. Dvořáka ve skladbě Fear of the Dark (Iron Maiden).

Slam poetry show

Kdy: sobota 3. srpna v 19.00

Kde: náměstí Dr. E. Beneše, Liberec

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Léto na náměstí vám přinese večer autorské pozie v podání čtyř finalistů mistrovství ČR. Smích, dojetí, dekadence, žádné rekvizity ani kostýmy - to je slam poetry, nenechte si to ujít na libereckém náměstí pod širým nebem.

Rytířská sobota

Kdy: sobota 3. Srpna v 9.00

Kde: Státní hrad Grabštejn

Za kolik: 220 korun

Proč přijít: Na první srpnovou sobotu je připraven bohatý program pro celou rodinu. Čekají vás šermířská vystoupení, historický tanec, dobová hudba, pohádka pro děti a mnoho dalšího. Během dne vystoupí: kapela Trifikus (dobová hudba), taneční skupina Villanella, šermířské skupiny Garde Gris a Sordem či kouzelník Marcolli. Na hlavním nádvoří a v zahradě budou připraveny stánky s řemeslnými produkty, po celý den mohou děti navštívit tvůrčí dílny či fotokoutek, kde se vyfotí jako malí rytíři a malé princezny. Interiéry hradu budou po celou dobu volně přístupné bez průvodce - hrad si tak můžete projít vlastním tempem a přístupná bude také hradní věž.

Tradiční jízdy na Zubačku

Kdy: sobota 3. srpna

Kde: Nádraží MHD Liberec - Terminál Fügnerova

Proč přijít: Na Zubačce se pořádá další prázdninová akce, tak na ni vyrazte historickým autobusem. Z Liberce se pojede tradičně přes Jablonec nad Nisou, Tanvald, Harrachov do Kořenova a během dne vás čekají i výjezdy na Jizerku a do Příchovic. Večer vás autobusy dopraví zpět do Liberce.

Výstup na zámeckou věž

Kdy: sobota 3. srpna v 15.00

Kde: Liberecký zámek, Liberec

Za kolik: 20 korun

Proč přijít: Ne každý návštěvník Liberce ví, že krajské město má svůj zámek, který stojí za zhlédnutí. V sobotu navíc můžete vystoupat i na jeho věž a užít si překrásný výhled na město a okolí. Výstupy jsou možné až do 20 hodin, vstupenku zakoupíte v Paláci Liebieg či online na www.evstupenka.cz.

Prázdninové jízdy historických tramvají

Kdy: sobota 3. srpna v 10.35

Kde: Liberec a Jablonec nad Nisou

Proč přijít: O letních prázdninách se každou sobotu můžete těšit na jízdy historickou tramvají. Zapůjčený pražský motorový vůz byl vyroben firmou Ringhoffer v roce 1915 a vlečný vůz je z roku 1930 od stejné firmy. Historická tramvaj č. 1 jezdí na trase Rybníček (zastávka v Tatranské ulici) - Dolní Hanychov - Horní Hanychov.

Sobotní Aqua Games v Aquaparku

Kdy: sobota 3. srpna ve 14.00

Kde: Centrum Babylon, Liberec

Proč přijít: Přijďte si užít odpoledne ve znamení vodní zábavy, soutěží a aktivit ve vodě pro všechny. Program plný smíchu, sportovních výzev a hudby, která vás roztančí, zajistí taneční skupina DanceMission.cz.

Uhelňácký Mlž

Kdy: sobota 3. Srpna v 15.00

Kde: náves před kapličkou, Úhelná, Hrádek nad Nisou

Proč přijít: Multižánrový festiválek s dlouholetou tradicí je spíše sousedským setkáním než klasickým festivalem. Letos vám zahrají: Archa, Trajekt, Naopak, Volupsije, Stan band a Woohoo.

Hejnic pro Hejnice

Kdy: sobota 3. Srpna v 18.00

Kde: zahrada Kláštera Hejnice

Proč přijít: Tradiční jazzový večer se koná v Hejnicích již po páté. Vystoupí: Zuzana Lapčíková - cimbál a zpěv, Chuck Wansley – zpěv a Otto Hejnic – bicí. O dobré pití a grilované speciality je postaráno, tak si letní hudební večer nenechte ujít.

Iluzionista show – Pavel Dolejška

Kdy: sobota 3. srpna v 19.00

Kde: Palác Liebieg, Liberec

Za kolik: 390/350 korun

Proč přijít: Nenechte si ujít tuto neuvěřitelnou show, která baví celé rodiny a kde uvidíte, proč se diváci vracejí, aby znovu a znovu viděli jednu z největších kouzelnických show v ČR a na Slovensku. Zažijte živou zábavu jako nikdy předtím se show Iluzionista – večer plný nemožných iluzí a velkolepých speciálních efektů. Diváci a kritici popisují program jako neuvěřitelnou podívaná, která zaujme diváky všech věkových kategorií. Pavel Dolejška zde prezentuje originální a fenomenální iluze světové úrovně. Se svými show vyprodal divadla a účinkoval po celém světě. Mohli jste ho vidět také na televizních obrazovkách. Show představuje neuvěřitelnou interaktivní magii, spiritistickou seanci, ohromující předpověď, kterou je třeba vidět, abyste jí uvěřili, levitaci přímo před vašimi zraky, dojemný příběh, nebezpečí, mnoho humorných situací a dech beroucí finále. Představení se odehrává všude kolem vás a představuje velkolepé iluze, které nejsou nikde jinde k vidění.

Kinderland Festival 2024

Kdy: neděle 4. srpna v 10.00

Kde: Plochá dráha, Liberec

Za kolik: od 299 korun

Proč přijít: Vezměte své děti na velkolepou letní zábavu. Kinderland je kouzelné místo, kde vaše děti konečně zažijí své oblíbené pohádkové postavičky naživo. A nejen to, v libereckém Kinderlandu najdete spoustu velkých skákacích hradů i jiných atrakcí a na všechny děti čeká celodenní animační program, spoustu zpívání a hlavně tancování se všemi jejich pohádkovými oblíbenci.

Summer Jazz Session

Kdy: neděle 4. srpna v 18.00

Kde: náměstí Dr. E. Beneše, Liberec

Proč přijít: Během večera v rámci seriálu Léto na náměstí vystoupí Sixpack, Rajnošek B.and, Veronika Vítová.

Na slovíčko s Petrem Nárožným

Kdy: neděle 4. srpna v 19.30

Kde: dětský koutek, Lidové sady, Liberec

Za kolik: 350 korun

Proč přijít: Zábavný pořad s populárním hercem. Jeho nekonečný humor je při podobných setkáních příležitostí, jak Petra Nárožného poznat nejen jako herce, ale i vtipného vypravěče.

Michael Houf – Jeřáby

Kdy: probíhá do 15. srpna

Kde: Galerie Desítky, Liberec

Proč přijít: Autorka tvoří obrazy formou asambláží, které mají za hlavní téma japonské origami, konkrétně jeřáby. Na výstavě v Galerii Desítky mohou návštěvníci vidět celkem osmnáct obrazů, některé z nich zapůjčili samotní majitelé. Michaela Houf pracuje podle okamžité inspirace, kterou nachází v obrazech nebo fotografiích. Každý obraz je originální a nikdy nebude úplně stejný, ať už kvůli barvě podkladu, způsobu nanesení akrylové barvy na plátno nebo tomu, že jsou tyto origami vyrobeny ze starých módních časopisů.

Od šlapacího autíčka k formuli

Kdy: probíhá do 31. srpna

Kde: Technické muzeum, Liberec

Proč přijít: Magnetem pro v druhé půlce prázdnin bude v pavilonu I výstava Od šlapacího autíčka k formuli, která malým i velkým milovníkům čtyř kol představí unikátní kolekci sběratele pana Očenáška, mapující poslední století těchto tradičních dětských vozítek. Kam až může dojít láska k automobilům, zasetá již v raném věku, dokumentují tři vystavené monoposty studentské formule, zapůjčené na výstavu týmy FS TUL Racing z liberecké univerzity, TU Brno Racing z brněnské VUT a eForce Prague Formula z ČVUT v Praze. Ostré vozy reprezentují obě mezinárodní soutěžní kategorie – se spalovacími i elektrickými motory. Formule z ČVUT je navíc první autonomní formulí v Česku – jezdí tedy bez řidiče, což návštěvník výstavy bude mít možnost sledovat na videoprojekci.

close info Zdroj: archiv zoom_in Pouť na Srbské, Horní Řasnice.

close info Zdroj: archiv zoom_in Koncert Bohemiachor, kostel sv. Bartoloměje Hrádek nad Nisou.

close info Zdroj: archiv zoom_in Denní program v Zoo Liberec

close info Zdroj: archiv zoom_in Výstava v Sýpce Lemberk.