Jablonecko trápí zničující vedra. Vody je čím dál tím méně

Jablonec n. N. – Rtuť teploměru už dávno přesáhla 30 stupňů Celsia, v úterý dokonce ještě o pět stupňů víc. Přeplněné pláže nebo louky koupališť už nikoho nepřekvapí.

Jablonecká přehrada nabízí v horku osvěženíFoto: Deník

Teplota vody je srovnatelná s tou mořskou v jižně položených letoviscích. Klimatizace ve výrobních podnicích jedou naplno, v kancelářích se větráky nezastaví. Dámy a pánové, vítejte na severu Čech na Jablonecku.

Kdo mohl, vzal si na tropické dny dovolenou a vyrazil k vodě. Jablonecká přehrada je každý den v obležení lidí, kteří mají stále více místa k ležení. Důvod je prostý vody v nádrži Mšeno den za dnem ubývá. Hrázný přehrady Jiří Chmelař však uklidňuje, že vody na koupání je a bude dost. „Ani její kvalita se při 26 stupních Celsia nezhoršila,“ zmínil hrázný.

Úbytek vody je však i laikovi zřejmý. „Hladina se oproti loňsku propadla o téměř dva metry,“ vysvětlil Jiří Chmelař. „Také výchozí stav vody po zimě byl nižší. Přehrada se nedopustila na potřebnou kvótu a ani tání neproběhlo tak, jak mělo,“ dodal hrázný s tím, že výpar je velký a přítok žádný. Proto také hladina vody klesá každý den až o tři centimetry.

NARVANÉ KOUPALIŠTĚ A UNAVENÝ PERSONÁL

Situaci s ubývající vodou neřeší jen v Jablonci. Sucho potvrzují i nízké průtoky na Nise, Smědé, Mumlavě, Kamenici i Jizeře. Čím méně vody je v nádržích, tím rychleji se plní kasy na koupalištích. „Denně k nám přijde okolo šesti stovek návštěvníků,“ informoval Libor Kochánek, který dozoruje na koupališti v Železném Brodě.

„Je to náročné, jsme tu od rána do večera. Doma jen dětem před spaním popřeji dobrou noc a ráno v sedm už jsem zase tady,“ popsal svoji každodenní rutinu Kochánek, který zároveň uklidňuje, že na železnobrodském koupališti je místa dost. „Byly časy, kdy tu bylo 1800 lidí, ale to je pak hlava na hlavě,“ doplnil.

Koupaliště v Železném Brodě je otevřeno každý den od 10 do 19 hodin. Za celodenní vstupné zaplatíte 50 korun. Legendární tobogán tu však už nenajdete.

A jak situaci s vedry řeší pracující? Ve větších podnicích ochlazují zaměstnance ve výrobních halách ventilátory a klimatizace. „V kancelářích máme větráky a pro administrativní pracovníky poskytl zaměstnavatel klimatizovanou zasedací halu,“ svěřil se Martin S., jeden ze zaměstnanců většího podniku v kraji.

POMŮŽE I PRŮVAN

Klimatizace postrádají kromě kanceláří také radnice. „Situace však není nijak dramatická. Radnice je rozumně stavěná a nepracujeme v provozu, kde by se teplota rapidně zvyšovala. Máme větráky a děláme průvan přes kanceláře,“ informovala mluvčí jabloneckého magistrátu Markéta Hozová.

Lidé by také neměli zapomenout na své čtyřnohé přátele, měli by je chránit před přímým sluncem a zajistit jak sobě, tak jim dostatek tekutin.