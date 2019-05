Jablonecko – Volby do Evropského parlamentu začaly. Účast je podle předpokladů slabá.

Volby do evropského parlamentu na radnici v Jablonci nad Nisou. | Foto: Deník / Kamil Košun

Úderem 14. hodiny se v pátek otevřely dveře do přesně 120 volebních místností na Jablonecku, přímo v Jablonci je jich 49. Odstartovaly volby do Evropského parlamentu. Zatím žádná velká sláva. Podle odhadů přišlo v pátek do volebních místností ani ne 10 procent oprávněných voličů.