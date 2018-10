Jablonecko volí nové zastupitele. Odchází i fotbalový boss Miroslav Pelta

Jablonecko - Ve volebních místnostech to už včera žilo. Volilo se v obcích, městech, ale třeba i v rýnovické věznici, byť tady volili jen senátory. Jablonecko se ale změní. Z politické mapy okresu zmizí několik výrazných figur. Na kandidátce chybí Miroslav Pelta, majitel FK Jablonec, někdejší šéf české fotbalové asociace, tedy doslova král českého fotbalu.

Lidé odevzdali 5. října v Jablonci nad Nisou svůj hlas ve volbách do zastupitelstva a doplňovacích volbách do Senátu Parlamentu České republiky.Foto: Deník / Petr Zbranek

Kandidoval šestkrát a patří tak mezi místní politické matadory. V současné době však čelí obvinění z manipulace s dotacemi. „Stahuji se do doby vyřešení kauzy z veřejného života. Všechno jednou končí a já jsem v situaci, kdy doufám, že až se vyřeší mé osobní problémy, tak v budoucnu třeba budu znovu kandidovat,“ uvedl v rozhovoru pro Seznam.cz Pelta.

Na posledním zasedání jabloneckého zastupitelstva před několika dny Pelta poděkoval kolegům za roky spolupráce v politice, politické vztahy jsou podle něj na úrovni města velmi dobré. Požádal jen ostatní přítomné zastupitele, aby dále podporovali jablonecký fotbal. Dosavadní opozice jeho krok uvítala. „Čelí policejnímu obvinění kvůli manipulacím se sportovními dotacemi. Nechci zpochybňovat jeho přínosy, ale ve výsledku nedělal městu dobré jméno,“ sdělil opoziční zastupitel Jakub Macek.

Dosluhující primátor Jablonce Petr Beitl sice kandiduje, ale až z posledního 30. místa, a předem deklaroval, že do vedení radnice už hovořit nechce. Když loni kandidoval do Poslanecké sněmovny, sliboval, že dotáhne primátorský mandát do konce volebního období. Několik měsíců se proto podle svých slov snažil být pokud možno na dvou místech najednou a „poletoval“ mezi Prahou a Jabloncem

„Po těch několika měsících jsem musel vyhodnotit situaci tak, že souběh funkcí primátora i poslance by v následujících letech mohl znamenat ohrožení mých budoucích projektů i lidí v nich zapojených a byl by také rizikem pro můj osobní i rodinný život. S těžkým srdcem jsem se proto rozhodl dále pokračovat pouze ve funkci poslance, případně řadového zastupitele města,“ sdělil.

Pod Beitlovým vedením se Jablonci dařilo. Městu se podařilo splatit dluh a stabilizovat své finance. Dokončila se revitalizace sítě dálkového vytápění a díky ní se výrazně snížila cena za teplo. „Nastartovali jsme investiční projekty za půl miliardy korun, které můžeme čerpat z evropských dotací. Konkrétně se jedná o prodloužení tramvajové trati a vybudování terminálu hromadné dopravy. Staví se nový pavilon v nemocnici a je připravený projekt centra pro zpracování odpadu na Brandlu,“ doplnil Beitl.

Ze svých postů „utíkají“ starostky obce Plavy Věra Mužíčková či Pěnčína Vladimíra Paldusová. Na kandidátce Mužíčkovou lidé najdou, ale až na chvostu. „Už jsem ve věku na důchod a mám všeho dost. Svou účastí chci jen podpořit lídra kandidátky, nic víc. Nevezmu ani místostarostu,“ potvrdila. Stejný postup zvolila také Paldusová, ani ta už nechce významnou funkci v Pěnčíně zastávat.