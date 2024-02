V první pětici škol, jejichž žáci zvládali za posledních pět let zkoušky jak z češtiny, tak matematiky s nejvyšší úspěšností v jabloneckém okrese, jsou podle údajů ze zdrojového portálu prijimacky.ai a Cermatu školy nejen z Jablonce nad Nisou, ale i dalších menších měst a obcí regionu.

Nejvyšší čísla má jedna z nejmenších škol v Jablonci nad Nisou Základní škola Antonína Bratršovského, a to z oblasti přijímacích zkoušek na střední školy z českého jazyka i matematiky.

Jde o soukromou školu a odměna je nadstandardní vyučování. A na to naroubované individuální úspěchy žáků. V podstatě žáci z této školy pravidelně vítězí v různých dovednostních olympiádách nebo ve specializovaných soutěžích. Například v Business Talent, což je soutěž zaměřená na podporu polytechnického vzdělávání pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol.

Pavla Petráková učí matematiku už 24 let, z toho 20 na ZŠ Antonína Bratršovského. Napříč celým druhým stupněm. Každý ročník vede cíleně až do vyvrcholení základní docházky. K přijímacím zkouškám připravuje žáky od osmé třídy, v deváté třídě pak o to intenzivněji. Dvě hodiny týdně mají deváťáci vyčleněny na takzvaný školní klub. Jde o hodiny navíc, vždy v odpoledním čase.

„Nejprve pracujeme na dílčích úlohách, od února najíždíme na testový režim,“ přiblížila Petráková. Navíc dětem připravuje speciální individuální výuky.

Cirka týden před samotnými přijímacích zkoušek tady připraví přijímací zkoušky nanečisto, což bude nejvěrnější simulace reálných testů.

„Nejprve máme 70 minut na matematiku, poté přestávku, během níž si probereme, co kdo udělal za chyby. Poté proběhne ve stejném režimu zkouška z češtiny,“ doplnila učitelka českého jazyka Pavla Lejsková.

Nápad na přijímačky nanečisto přišel v době opatření proti šíření covid-19. „Osvědčilo se nám to. Jediné, co neumíme nasimulovat, je ten stresový faktor. Ten může odstartovat neznámé prostředí, neznámí lidé,“ doplnila Petráková.

„Jdeme více do hloubky"

Na pomyslném druhém místě v úspěšnosti žáků u přijímacích zkoušek je na Jablonecku naopak největší základní škola v Jablonci nad Nisou - ZŠ Liberecká. „Je možná zajímavé, že na škole neorganizujeme žádnou zvláštní přípravu nad rámec běžné výuky. To necháváme na rodičích. Ale od ledna probíhá výuka v obou předmětech v devátých třídách více do hloubky. Zaměřujeme se na pochopení technologie přijímaček, upozorňujeme na možná stresová místa,“ poznamenal ředitel ZŠ Liberecká Martin Chytka.

Deváťáky tady zajímá, jak podat přihlášku nebo jak se připravit na otázky, které jim dělají problémy individuálně. „Synovi nešla jistá část z matematiky, s pomocí pedagogů a naší snahy se ale v problému zorientoval. V tom zápalu jsme ani nezkoumali možnost přihlášek, s čímž nám také škola pomohla,“ popsal Libor, syn jednoho ze žáků 9. třídy na ZŠ Liberecká.

Před školou, kterou navštěvuje k sedmi stům žáků, se deváťáci houfují. „Přijímačky dám. Mám dvě gymnázia a jednu odbornou školu. V rámci možností jsem asi připraven,“ popsal Petr. Jeho kamarádka Linda má kromě gymnázia vybranou obchodní akademii a jistí to oborem kadeřnice. „Když nevyjde střední škola, kadeřnici beru, už teď sem tam zastřihnu nějakou kamarádku, tahle práce by mě bavila.“

Vynikající výsledky z přijímaček má ještě další škola z Jablonce nad Nisou - ZŠ Pivovarská.

Zajímavé ale je, že úspěšní jsou i žáci z dalece menších škol. Třeba těch v Josefově Dole nebo Malé Skále. Žáci z první jmenované jsou dobří v přijímačkách z českého jazyka, ve druhé v matematice.

„Na začátku školního roku dostávají naši deváťáci učebnice s přípravou na přijímačky. Nabízíme jim nejen zvláštní hodiny, ale i osobní konzultace. Samozřejmě hodně jde za samotnými žáky a jejich rodinami, protože devátý ročník není jen přípravou na přijímačky, ale stále se musí vyučovat nová látka,“ popsal ředitel ZŠ Malá Skála Lukáš Kočvara.