Po celé léto se s různými přestávkami a na různých místech po Jablonci odehraje festival Jablonecké tóny. Naváže na obdobnou akci Město plné tónů a Rok hudby. Festival potrvá od 28. května do 13. září.

„Podařilo se nám festival ještě víc otevřít lidem. V praxi to znamená, že téměř všechny akce budou volně přístupné,“ popsal náměstek primátora pro oblast humanitní David Mánek, který nad festivalem převzal záštitu.

Aktuálně je v přípravě 42 akcí, které se budou konat převážně na Mírovém náměstí a letní scéně Eurocentra. Koncerty se rovněž připravují v jabloneckých kostelech, na molu na přehradě nebo například na náměstí Dr. Farského.

Zahajovací koncert festivalu v podání souboru čtyř violoncellistů Prague Cello Quartet se uskuteční 28. května od 19 hodin na letní scéně Eurocentra. Prague Cello Quartet je jedinečný český soubor, který publiku nabízí koncertní show složenou nejen ze známých skladeb klasických mistrů, ale také z populárních filmových melodií nebo jazzových, popových či rockových hitů.

Jen do konce června se v ulicích Jablonce bude konat celkem devět koncertů, převážně v režii zdejší základní umělecké školy. Ta také zajistí zářijový výjimečný koncert na molu jablonecké přehrady. „Ještě řešíme nějaké detaily. Děti budou zpívat snad i z dračích lodí,“ doplnil David Mánek.

ZMĚNA KVŮLI SPORŮM

Festival Jablonecké tóny navazuje na Město plné tónů. Zaměstnanec Městského divadla v Jablonci a tvůrce původního loga festivalu Josef Knajbl si totiž nechal patentovat původní název a logo festivalu, které tak organizátoři pro akci nemohli použít.

„Chci, aby festival pokračoval, za ty roky jsme vytvořili hodnotnou akci s přesahem do celého Libereckého kraje. K žádosti o registraci loga s názvem akce jsem se rozhodl poté, co magistrát chtěl logo změnit, a to bez toho, aby mne alespoň informoval,“ vysvětlil Josef Knajbl.

Pro letošní rok mezi organizátory nebude právě Městské divadlo, které akci Město plné tónů organizačně zaštiťovalo. „Rozhodnutí se událo na magistrátu, divadlo bylo připraveno, vystoupení umělců jsou už nasmlouvána, ale rozhodnutí budeme respektovat,“ popsal ředitel divadla Pavel Žur.