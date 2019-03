O vítězích se rozhodovalo na konci ledna a po padesáti tisících získali na své projekty žáci ze ZŠ Antonína Bratršovského a ZŠ Šumava. Na první z nich přibude mobilní chemická laboratoř, na druhé odpočinkové místo. V prvním kole projektu hlasovala veřejnost, soutěž přitáhla zájem více než tří tisíc lidí z Jablonce. Ale vyhrát mohly jen dvě školy.

Zklamání dětí ze zbylých pěti zúčastněných škol trvalo vlastně jen měsíc. Pět projektů, které ukázaly slabinu nejen jabloneckého školství totiž málo odpočinkových míst pro děti podpoří jablonecký magistrát. Sice ne padesáti tisíci, ale každá koruna se počítá. Podle náročnosti projektů tak pět škol získá navíc od magistrátu deset až dvacet tisíc korun.

„Originální a dobře zpracované byly nejen dva vítězné nápady, ale také ty ostatní. Byla by škoda, kdyby skončily v šuplíku, proto jsme se rozhodli je alespoň zčásti podpořit,“ vysvětlil náměstek primátora David Mánek, který sám v lednu zasedl do hodnotící komise projektu Lepší místo ve škole.

Děti z Kokonína se tak mohou těšit na nové lavičky kolem školy. „Náš projekt spočívá v instalaci tří laviček před školou a dalších za školou. Jsme rádi, že máme alespoň něco do začátku,“ popsal Matyáš Paldus z osmé třídy ZŠ Kokonín.

Základ, od kterého se mohou odpíchnout, získaly i děti ze ZŠ Arbesova. „Myslíme si, že si děti nemají kde hrát,“ popsali žáci osmé třídy. Navrhli proto projekt na výstavbu malého dětského hřiště s posezením a místem pro kola. Na místě plánovaného hřiště dnes stojí omšelé pískoviště a lavičky pro čtyři lidi.

Magistrát podpořil i projekt dětí z osmého ročníku ZŠ Liberecká. Jejich nápad na zušlechtění školního atria počítá s odstraněním torza bývalého bazénku a výmalbu velké šachovnice. Rozpočet na celou akci se sice odhaduje na 70 tisíc korun, děti přesto věří, že se vše podaří. „Přispěje pan ředitel, pomohou nám určitě i rodiče,“ popsala jedna z vyslankyň školního projektu Zuzana Hnyková.

Místo pro odpočinek vznikne zřejmě i na ZŠ Pasířská. Děti si tu vymyslely projekt odpočinkové místnosti před zdejší jídelnou. A konečně, na Základní škole Rýnovice chtějí postavit zabezpečený přístřešek pro kola či koloběžky. „Dnes platí zákaz vzít si kolo do školy, protože tady není místo. Přístřešek by ale mohl stát na pozemku města,“ vysvětlil reprezentant projektu Matěj Kroupa.

Žáci chtějí získat další peníze na realizaci svých projektů například prostřednictvím aukce výtvarných děl, burzy nepotřebných věcí, pořádáním výtvarných dílniček v rámci slavností školy nebo kampaní na sociálních sítích. Finanční podporu už jim rovněž přislíbili rodiče a vedení škol. O konkrétní výši podpory každého projektu ze strany města bude rozhodovat městská rada.

„Projekty žáků jsou velice nadčasové. Pokud se jim je podaří zrealizovat, v což věřím, budou je moci využívat i děti, které se teprve chystají zasednout do školních lavic. V tom vidím hlavní přínos celé akce. Pro žáky je to ale také skvělá příležitost, jak získat do života cenné zkušenosti, kdy se musí spolehnout především sami na sebe,“ dodal náměstek Mánek.