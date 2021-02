Úřední dny a hodiny jabloneckého magistrátu jsou stanoveny v původním rozsahu jako před pandemií.

Jablonecká radnice. | Foto: Josef Hurta

Tedy na radnici pondělí a středa 8:00 až 11:30 a 12:30 až 17:00, v budově v ulici Komenského, kde se vyřizují správní agendy, jsou úřední hodiny od pondělí do pátku, přičemž v pondělí a středu jsou od 8:00 do 17:00, úterý, čtvrtek a pátek od 8:00 do 14:00 hodin vždy s hodinovou polední pauzou od 11:30 hodin. Platí však, že se odbavují pouze objednaní klienti.