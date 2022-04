„Pro co nejrychlejší zařazení do běžného životního cyklu je třeba velké množství informací. A tak jsem se rozhodli je novým jabloneckým obyvatelům bez ohledu na to, jak dlouho ve městě zůstanou, zprostředkovat. Proto jsme na odborech humanitním a sociálním připravili sérii zatím šesti besed na různá témata,“ přiblížil náměstek primátora pro oblast humanitní David Mánek.