Jablonecký magistrát vyhlašuje další sbírku na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny, tentokrát potravinovou pomoc.

Ilustrační foto. | Foto: Radka Baloghová

Lidé mohou do nového Integračního centra Sokolka/Cоколка Jablonec nosit těstoviny, konzervy (maso, zelenina), rýže, mléko, olej, jedlé tuky, paštiky, instantní polévky a pokrmy, polévky do hrníčku, mouku, cukr, sůl, koření, dětské výživy, přesnídávky, pitíčka nebo cereálie. Integrační centrum Sokolka najdou v budově jablonecké sokolovny ve Fügnerově ulici. Otevřeno tu budou mít od pondělí do pátku vždy od 10 do 18 hodin.