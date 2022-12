Hned šest nových pozic vznikne v nejbližší době na jabloneckém magistrátu. Vznikne kancelář architekta města, která zaměstná tři lidi, po jednom místě přibude na odboru investic a na oddělení strategického plánování. Vedení radnice dále počítá se vznikem postu manažera cestovního ruchu na humanitním odboru. To vše v době, kdy se očekávají propady příjmů a stále se zvyšujících cen energií. Jablonecká opozice prezentovaná místním klubem hnutí ANO 2011 rozhodnutí o nových postech kritizuje.

„Mnohá z těch nových pozic jsou opravdu velmi diskutabilní vzhledem k době, ve které se nacházíme,“ sdělil lídr David Mánek. Podle propočtů mají všechny nové posty po dobu 4 let ukrojit z městské kasy 12 milionů korun. „To není úsměvné, ale velmi drahé gesto, které nejspíše nebude nikde vidět,“ doplnil Mánek.

Prý se to vyplatí

Podle vedení magistrátu ale všechny nové posty mají své opodstatnění a dokážou některé agendy více zlevnit. „Manažera cestovního ruchu Jablonec potřebuje. Za úkol bude mít strategii pro Jablonec tak, aby se město stalo turistickým centrem. To k nám přitáhne turisty, kteří část svých peněz utratí v jabloneckých provozovnách,“ popsala náměstkyně primátora pro humanitní oblast Jana Hamplová (SLK). Podle ní chce město na nový post najít zkušeného člověka, výběrové řízení tak neskončí dříve než v lednu. „Odborníky i aktivně vyhledáváme,“ doplnila Hamplová.

Vznik kanceláře městského architekta zase obhajuje náměstek pro rozvoj a digitalizaci Jakub Chuchlík (Piráti a nezávislí). „Nový aparát bude méně než poloviční než třeba v Liberci," srovnal. Pracovníci kanceláře mají být architekti, náměstek si myslí, že tato práce nebude hlavním zdrojem jejich příjmů. „Architekti budou chtít dále pracovat na svých projektech. Takže si slibuji, že by mohly být dvě pozice třeba na poloviční úvazek,“ přiblížil.

Kancelář bude mít na starosti přípravy koncepčních dokumentů a investičních akcí, radit bude také při rekonstrukcích soukromých budov. „Čtyři roky jsme využívali služeb jednoho městského architekta. Benefit nové kanceláře bude mimo jiné ten, že tu bude někdo z architektů pořád, na rozdíl od teď, kdy lze městského architekta navštívit jen na objednání,“ doplnil Chuchlík.

Právě vznik celé nové kanceláře kritizuje opozice asi nejvíce. „Jde o krok systémově nepochopitelný, když nám vedení města tvrdí, že na investice a přípravu projektů vzhledem k cenám energií nebudou peníze. I proto budu velmi zvědav, jak bude vypadat rozpočet pro rok 2023 na investice a přípravu projektů,“ podotkl Mánek.

Slibují efektivnější práci

Náměstci primátora jsou nově čtyři, v předchozích letech jich přitom bylo o jednoho méně. To se opozici také nelíbí. Primátor Miloš Vele (ODS) oponoval, že novým místem se paradoxně ušetří. „Agendy se propojí a budou tak pracovat efektivněji,“ odpověděl.

Bobtnání úřadu se ale nelíbí ani osloveným Jablonečanům. „Slyšel jsem to, myslím, že to je v dnešní době nezodpovědné. To bude strašně moc peněz navíc,“ reagoval Josef Jarý.

Obyvatelé si myslí, že místo čtvrtého náměstka vzniklo jen proto, že současnou jabloneckou koalici tvoří čtyři strany, jmenovitě ODS, Piráti, Starostové a Společně pro Jablonec. „Museli se nějak domluvit, tři strany by neměly většinu. To je politika,“ sdělil další Jablonečan Pavel Stárek.

ANO 2011, které v Jablonci komunální volby vyhrálo, se muselo po podpisu koaliční smlouvy spokojit s místem v opozici.